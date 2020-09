Giappone: il successore di Abe sara' deciso il 14 settembre

Sara' deciso il prossimo 14 settembre in Giappone il nome del successore del premier dimissionario Shinzo Abe. La decisione verra' presa con un voto interno al Partito Liberal-Democratico, che controlla le due camere della Dieta assieme agli alleati del partito Komeito. Il voto parlamentare, probabilmente gia' il 16 settembre, e' quindi poco piu' di una formalita'. Il favorito per la carica di premier e' l'attuale capo di gabinetto, Yoshihide Suga, 71 anni. Il sessantacinquenne Abe ha annunciato le sue dimissioni la scorsa settimana per motivi di salute dopo 8 anni consecutivi di guida del governo giapponese.