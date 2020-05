Giappone, la popolarità del Governo Abe crolla a 27% dopo lo scandalo

Giappone, la popolarità del Governo Abe crolla a 27% dopo le dimissioni del procuratore Hiromu Kurokawa coinvolto nello scandalo della partecipazione a delle sessioni di gioco d'azzardo illegale durante il lockdown

Crollo dei consensi per il governo del primo ministro giapponese Shinzo Abe che, secondo quanto diffuso dai media nazionali, sarebbe al minimo negli ultimi tre anni. Fattore incisivo il recente scandalo abbattutosi sul procuratore Hiromu Kurokawa, capo dell'Alta Procura di Tokyo, che si è dimesso a causa del suo coinvolgimento nel gioco d'azzardo clandestino durante lo stato di emergenza. Le sue dimissioni sono una nuova battuta d'arresto per il Governo di Shinzo Abe.

Visto come vicino ad Abe, il procuratore Kurokawa è stato anche al centro delle proteste pubbliche per la spinta del governo a aumentare l'età pensionabile per i pubblici ministeri. I critici della proposta hanno affermato che potrebbe minare l'indipendenza giudiziaria e, infine, la separazione dei poteri, un pilastro della democrazia moderna.

Come riferiscono i media nazionali la percentuale della popolazione favorevole ad Abe e' scesa al 27% dal 40% rilevata nel sondaggio precedente del 6 maggio, come rilevato dal Social Survey Research Center, accusato di non aver preso misure severe contro Kurokawa al quale e' stato consentito dimettersi senza provvedimenti disciplinari e giudiziari.

Anche il partito di governo LDP ha registrato un calo del sostegno scendendo al 25% dal 30% dei precedenti

rilevamenti, mentre solo pochi di questi voti mancanti sono andati alle forze di opposizione.