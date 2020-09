Giappone, nave travolta da tifone nel Pacifico: 1 sopravvissuto e 42 dispersi

Un cargo con 43 persone di equipaggio e un carico di circa 5.800 capi di bestiame si è capovolto al largo delle coste sud occidentali del Giappone, dopo esser stato travolto dalle onde provocate da un tifone. Lo ha riferito l'unico membro dell'equipaggio, un marinaio filippino, tratto in salvo dalla Guardia Costiera giapponese. Il Gulf Livestock 1, di quasi 12mila tonnellate di stazza, aveva perso un motore, prima di essere colpito dalle onde e affondato.

L'uomo, Sareno Edvardo, è stato tratto in salvo nella tarda serata di mercoledì. Il marinaio ha riferito che prima dell'affondamento della nave, a tutti i 43 membri dell'equipaggio, 39 filippini, 2 australiani e 2 neozelandesi è stato ordinato di indossare i giubbotti salvagente.

Tuttavia, Edvardo ha detto di non aver visto nessuno dei suoi compagni in acqua al momento del suo salvataggio. Il 45enne è stato trasportato in un ospedale sull'isola di Amami Oshima, mentre la Guardia Costiera giapponese prosegue le ricerche del relitto e degli altri 42 marinai dispersi. Il cargo era partito da Napier, in Nuova Zelanda, il 14 agosto ed era atteso venerdì a Tangshan, in Cina.