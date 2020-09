Giappone, è Yoshihide Suga il successore del premier dimissionario Shinzo Abe

In Giappone il partito Liberal-Democratico di governo ha eletto suo nuovo leader: l'attuale segretario generale del governo Yoshihide Suga, 71 anni, che sarà il successore il prossimo primo ministro al posto di Shinzo Abe, che ha rinunciato all'incarico per motivi di salute. Yoshihide Suga ha conquistato 377 voti su 534, contro gli 89 ottenuti da Fumio Kishida e i 68 di Shigeru Ishiba, i suoi due concorrenti. La votazione era limitata ai parlamentari e ai rappresentanti del partito nelle 47 regioni del Paese. Principale consigliere e alleato di ferro del primo ministro uscente, Yoshihide Suga si appresta a diventare il prossimo primo ministro del Giappone, dopo un voto della Dieta (Parlamento) atteso per mercoledì. Suga è stato capo di gabinetto di Abe, ruolo che ricopre le funzioni di capo dello staff e di portavoce.

La scelta di Suga era attesa e la sua elezione a leader del partito al governo è avvenuta con la stragrande maggioranza dei voti. Il prossimo voto è previsto per mercoledì in Parlamento, quando quasi certamente verrà nominato premier. La vicinanza con Abe fa presumere che Suga proseguirà fino a fine mandato sulla linea politica adottata dal suo precedessore, che ha annunciato le dimissioni per motivi di salute. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per settembre 2021. "Shinzo Abe e gli altri capi del partito hanno scelto Suga proprio perché era il miglior candidato per la 'continuità'. Qualcuno pensa potrebbe continuare a governare Abe senza Abe", ha detto alla Bbc Koichi Nakano, professore di scienze politiche all'Università Sophia di Tokyo.