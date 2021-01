Golfo, storica distensione tra paesi arabi. Via l'embargo al Qatar

Dopo piu' di tre anni, arriva la svolta nella disputa tra l'Arabia Saudita e altri due Paesi arabi con il Qatar. Oggi sara' firmato un accordo in Arabia Saudita che mettera' fine all'embargo contro Doha. Lo ha annunciato un alto funzionario dell'amministrazione Trump, citato dalla Reuters, per quello che e' l'ultimo di una serie di accordi in Medio Oriente mediato da Washington (gli altri coinvolgono Israele e gli Stati arabi) volti a costruire un fronte unito contro l'Iran.

L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein avevano accusato il Qatar di essere troppo vicino a Teheran e di appoggiare gruppi islamici radicali. L'accordo prevede la revoca del blocco ai trasporti e la fine delle azioni legali di Doha contro i Paesi vicini. Doha ha fatto sapere che domani al vertice in Arabia Saudita sara' presente l'emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani. In precedenza il Kuwait aveva annunciato che l'Arabia Saudita riaprira' lo spazio aereo e le frontiere terrestri e marittime con il Qatar "a partire da questa sera".