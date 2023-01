Greta Thunberg portata via con la forza dalla polizia a Lützerath

Greta Thunberg allontanata con la forza dalla miniera di carbone di Lützerath

Greta Thunberg è stata portata via con la forza dalla polizia tedesca a Lützerath, dove si sono radunati migliaia di attivisti per il clima per protestare contro l'ampliamento della locale miniera di carbone.

La 20enne si sarebbe seduta sul bordo di un muro che dà sulla miniera, provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa sicurezza. Poiché la leader del movimento Fridays for Future non ha seguito l'indicazione, i poliziotti l'hanno trascinata via per un breve tratto.

Le immagini e i video circolati sui social mostrano Greta mentre viene sollevata di peso da due poliziotti e trascinata via. Si tratta del secondo giorno di proteste nel Land del Nordreno Vestfalia, dove la giovane si è messa alla testa di una manifestazione di oltre 35mila attivisti.