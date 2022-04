Guerra, Agenzia spaziale russa: "Stop missioni con Paesi che armano l'Ucraina"

Guerra Russia Ucraina, Lavrov vede i Paesi arabi: "Schieratevi"

In Ucraina non c'è pace. Ennesima giornata di bombardamenti nelle principali città del Paese. Gli attacchi degli uomini di Putin adesso si stanno concentrando nella zona Sud, nel mirino c'è in particolare Odessa, per i russi conquistare la città che affaccia sul Mar Nero vorrebbe dire aggiudicarsi tutti gli sbocchi sul mare, visto che ormai l'altro porto strategico, quello di Mariupol è in mano all'esercito di Mosca. Ma la guerra presto potrebbe diventare anche spaziale. Il direttore generale del Roscosmos, l'Agenzia spaziale russa, Dmitry Rogozin, ha affermato che la società statale non collaborerà con i paesi che forniscono armi a Kiev e forniscono sostegno politico all'Ucraina. "Roskosmos ha interrotto i progetti congiunti con i paesi occidentali. Per ragioni morali ed etiche. Non avremo alcuna cooperazione con i paesi che forniscono armi e istruttori, oltre a fornire supporto politico alla giunta fascista di Kiev. Nessuno". Lo ha scritto Rogozin nel suo canale Telegram, come riporta la Tass.

Intanto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, incontrerà una delegazione del gruppo di contatto della Lega Araba sulla situazione in Ucraina. La delegazione comprenderà il segretario generale della Lega Araba e i ministri degli esteri di Algeria, Egitto, Giordania, Iraq e Sudan. L'organizzazione è pronta a facilitare gli sforzi per trovare una soluzione politica tra la Russia e l'Ucraina, che è il motivo della sua visita a Mosca, ha detto il segretario generale aggiunto della Lega Araba Hossam Zaki. Lo riporta la Tass. "Alcuni giorni dopo il lancio dell'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, l'Egitto ha avviato una riunione dei rappresentanti permanenti della Lega Araba per concordare una posizione sul conflitto. Poiché la Lega Araba mantiene relazioni amichevoli sia con Mosca che con Kiev, si è astenuta dal condannare una delle due parti", ricorda la Tass.

