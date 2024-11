Guerra in Medio Oriente, Idf: "Ucciso capo dell'intelligence di Hezbollah per la Siria". Stop all'accordo Unrwa, Israele lo notifica all'Onu

Idf, ucciso capo dell'intelligence Hezbollah per la Siria

Israele ha dichiarato di aver ucciso il capo dell'intelligence di Hezbollah per la Siria in un raid su Damasco.

Ong, due morti e cinque feriti in attacco forze Israele vicino Damasco

Due membri del partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah sono stati uccisi negli attacchi delle Forze di difesa di Israele (Idf) che hanno colpito tre fattorie nella zona di Sayydah Zainab, nella campagna della capitale siriana Damasco. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa in Siria, aggiungendo che altri cinque combattenti sono rimasti feriti.

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu alza il tiro con le Nazioni Unite

Netanyahu alza il tiro con le Nazioni Unite: Israele ha ufficialmente comunicato la cessazione delle proprie relazioni con l'Agenzia per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Nel frattempo, l'esercito israeliano (Idf) ha eliminato nella Striscia di Gaza un membro dell'Unità di intelligence militare della Jihad islamica, Ahmed Al-Dalu.

Ong, "impiccato in Iran un ebreo accusato di omicidio"

Le autorità di Teheran hanno eseguito la condanna a morte di un membro della comunità ebraica iraniana che era stato incriminato per omicidio. Lo rende noto l'Iran Human Rights con sede in Norvegia. Arvin Ghahremani è stato impiccato in prigione nella città occidentale di Kermanshah dopo essere stato condannato per omicidio durante una rissa di strada, ha affermato il gruppo, in un periodo di crescenti tensioni con Israele.

Israele notifica all'Onu la fine dei rapporti con l'Unrwa

Israele ha ufficialmente comunicato alle Nazioni Unite la cessazione delle proprie relazioni con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano dopo l'approvazione la scorsa settimana di due progetti di legge che vietano all'Unrwa di operare in Israele. "Su incarico del ministro, Israel Katz, il ministero degli Esteri ha notificato all'Onu l'annullamento dell'accordo tra lo Stato di Israele e l'Unrwa", si legge in una nota del ministero. "L'Unrwa, l'organizzazione i cui dipendenti hanno partecipato al massacro del 7 ottobre e molti altri che sono agenti di Hamas, è parte del problema nella Striscia di Gaza e non parte della soluzione", ha detto Katz. Il parlamento israeliano ha approvato una proposta per chiudere le operazioni dell'Agenzia in Israele e a Gerusalemme est, nonostante la condanna della comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti. Secondo gli esperti, il divieto imposto all'agenzia delle Nazioni Unite - che ha fornito aiuti e assistenza essenziali nei territori palestinesi e ai rifugiati palestinesi altrove per più di settant'anni - sarebbe un duro colpo per il lavoro umanitario a Gaza se attuato. Ma Katz ha respinto l'argomentazione, affermando che solo una parte degli aiuti è stata consegnata a Gaza dall'Unrwa. "Anche adesso, la stragrande maggioranza degli aiuti umanitari a Gaza viene fornita tramite altre organizzazioni, e solo il 13% viene dato tramite l'Agenzia", ha affermato Katz. "Lo Stato di Israele è impegnato nel rispetto del diritto internazionale e continuerà a facilitare l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza in modo da non danneggiare la sicurezza dei cittadini israeliani", ha aggiunto.

Gaza, Idf: "Eliminato membro 007 militare della Jihad islamica"

L'esercito israeliano (Idf) ha eliminato nella Striscia di Gaza un membro dell'Unità di intelligence militare della Jihad islamica, Ahmed Al-Dalu: lo ha reso noto l'Idf su Telegram. "Ahmed Al-Dalu ha preso parte al massacro del sette ottobre nella comunità israeliana di Kfar Aza - si legge in un comunicato -. Insieme a lui è stato eliminato un altro terrorista. Durante la guerra, Al-Dalu è stato coinvolto nella pianificazione e nell'esecuzione di attacchi terroristici contro i cittadini dello Stato di Israele".

Idf, 'eliminato un comandante Hezbollah nel sud del Libano'

L'aviazione israeliana ha eliminato il comandante di Hezbollah dell'area di Baraachit, nel sud del Libano, Abu Ali Rida: lo ha reso noto l'esercito (Idf) su Telegram. "Abu Ali Rida era responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di attacchi missilistici e anticarro contro le truppe dell'Idf e ha supervisionato le attività terroristiche degli agenti Hezbollah nell'area", si legge in un comunicato.

Wafa, "fuoco israeliano su ospedali di Gaza, ferito un bambino

Un bambino è rimasto gravemente ferito ieri sera nel nord della Striscia di Gaza in seguito ad attacchi israeliani che hanno preso di mira gli ospedali di Kamal Adwan, Al-Awda e l'ospedale indonesiano: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti mediche dell'ospedale Kamal Adwan hanno affermato che sono stati attaccati con colpi di artiglieria il dormitorio, l'asilo nido, il cortile e i serbatoi d'acqua della struttura, dove è rimasto ferito il bambino. Colpi di artiglieria sono caduti anche vicino all'ospedale Al-Awda nel campo di Jabalia, mentre un drone ha aperto il fuoco contro il cancello e le mura dell'ospedale indonesiano nella città di Beit Lahia.