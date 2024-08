Guerra in Medio Oriente, rinforzi da Usa e Regno Unito: così Israele si prepara all'attacco di Teheran

L'Iran è pronto alla guerra: quello che ha fatto trapelare Teheran come vendetta per la morte di Haniyeh è una vera rappresaglia con la partecipazione di molte milizie armate. Ma Israele non vuole farsi trovare impreparato.

Il Corriere della Sera spiega che a prepararsi alla rappresaglia ci sono l’Hezbollah libanese, gli Houthi, le brigate sciite irachene, Hamas e la Jihad islamica. Ovvero le fazioni dell’“anello dei missili” creato dagli ayatollah in Medio Oriente. Un attacco concentrico potrebbe mettere in difficoltà le difese dello stato ebraico.

"Hezbollah colpirà obiettivi in profondità nei territori occupati da Israele"

"Il movimento di resistenza libanese Hezbollah colpirà obiettivi in profondità nei territori occupati da Israele, in risposta all'attacco del regime a Beirut," ha dichiarato ieri sera la missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite in un comunicato. "Hezbollah e il regime sionista si erano praticamente attenuti a certi limiti nelle loro operazioni militari reciproche contro obiettivi militari nelle aree di confine," ha aggiunto la dichiarazione, "ma l'attacco dei sionisti a Dahieh a Beirut ha segnato una deviazione da questi confini, e in risposta, Hezbollah colpirà obiettivi più ampi, non solo quelli militari."

Cisgiordania, Idf: ucciso in un raid il comandante di Hamas a Tulkarem

L'Idf, l'esercito israeliano, afferma di aver ucciso stamani in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria vicino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.

Il Pentagono annuncia più navi da guerra e jet per la difesa di Israele

Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Medioriente, schierando ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere Israele, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione. Lo ha dichiarato ufficialmente il Pentagono.

Nel golfo di Oman c’è già la portaerei Roosevelt, mentre altre unità sono nel Mar Rosso dove stanno difendendo i container commerciali dagli attacchi degli Houthi. Mentre il Regno Unito lavora alla sorveglianza con i satelliti e i velivoli spia U-2. Un esperto ha intanto segnalato l’atterraggio di un «Il 76» russo a Teheran. Non escludendo che portasse armi. Poi c’è lo scudo antimissile. Iron Dome ha già distrutto ad aprile molti dei droni lanciati da Teheran prima che arrivassero sul territorio israeliano. Intanto il premier Netanyahu ha avuto contatti con Washington e Londra: una serie di radar raccoglie i dati sulle minacce. E li trasmette al Caoc americano in Qatar.