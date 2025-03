Israele, Netanyahu bombarda la Siria. Nuova escalation vicina (e Trump è d'accordo)

Gaza, tregua finita e 520 morti in una sola settimana. L'appello di Francia, Germania, e Uk: "Fermatevi"

Da qualche giorno la tregua a Gaza è stata rotta e Israele ha ripreso a bombardare pesantemente. Il bilancio dal nuovo inizio degli attacchi è drammatico, secondo la Difesa civile di Gaza, gli attacchi israeliani sul territorio hanno ucciso 520 persone da quando Israele ha rotto la tregua, martedì scorso. Francia, Germania e Regno Unito hanno chiesto un "immediato ritorno al cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza, affermando di essere "indignati" per il numero di vittime tra i civili da quando Israele ha violato la tregua.

"È chiaro che Hamas non deve più governare Gaza o rappresentare una minaccia per Israele. Tuttavia, questo conflitto non può essere risolto con mezzi militari", hanno affermato i ministri francese, tedesco e britannico. "Ulteriori spargimenti di sangue non sono nell'interesse di nessuno", hanno aggiunto, invitando "tutti coloro che hanno influenza su Hamas a usare tale influenza per garantire che non vi siano ulteriori attacchi contro Israele" e hanno esortato Israele "a rispettare pienamente il diritto internazionale e a consentire immediatamente la consegna degli aiuti".

Intanto però l'esercito israeliano, forte anche della protezione di Trump, non si sta limitando ad attaccare Gaza ma si è spinto oltre: l'Idf ha dichiarato di aver colpito due basi militari nella Siria centrale, tra cui una vicino a Palmira, giorni dopo attacchi simili negli stessi siti. "Poco tempo fa, l'Idf ha colpito le capacità militari rimaste nelle basi militari siriane di Tadmur e T4", ha affermato l'esercito israeliano, riferendosi alle basi di Palmira e ad altri 50 chilometri (30 miglia) a ovest della città.

Uno dei quattro registi premiati all’inizio di questo mese con l’Oscar per il documentario No Other Land, il palestinese Hamdan Ballal, 33 anni, - riporta La Repubblica - è stato pestato dai coloni israeliani e poi arrestato dai soldati. Davanti alla sua casa ci sono ancora le macchie di sangue. L’assalto è avvenuto a Susyia, uno dei 19 villaggi che compongono il circondario di Masafer Yatta nei territori occupati della Cisgiordania, teatro di uno scontro ventennale con il governo israeliano, che lì vuole costruire un poligono di addestramento militare, e con i coloni più estremisti che allargano gli insediamenti e si prendono la terra.