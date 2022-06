Guerra, Kiev ancora sotto attacco. Navi russe con grano rubato verso l'Africa

Guerra Russia Ucraina, 103esimo giorno di conflitto. Gli aggiornamenti

Non si arresta la guerra tra Russia e Ucraina: siamo arrivati al 103esimo giorno di conflitto. Mentre la tensione è sempre altissima, dopo oltre un mese i missili russi sono tornati a colpire la capitale ucraina, mentre il presidente Zelensky ha fatto visita alle truppe al fronte nell’est del Paese. Gli Stati Uniti lanciano l’allarme su alcune navi russe in navigazione verso l’Africa con il grano ucraino rubato. In tale quadro, per gli 007 britannici il Donbass continua a essere teatro di pesanti combattimenti nella città di Severedonetsk e i russi continuano a spingere verso Sloviansk nel tentativo di accerchiare le forze ucraine.

Guerra Russia Ucraina, attacco russo a Severodonetsk e città vicine

Le forze russe continuano a prendere d'assalto la città di Severodonetsk e hanno lanciato missili contro le citta' vicine di Slovyansk, Lysychansk e Orikhove. A dirlo è lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo aggiornamento sulla guerra. Le truppe russe, precisano le forze di Kiev, hanno sparato contro le unità ucraine che difendevano Severodonetsk con mortai e artiglieria, danneggiando le infrastrutture nelle citta' di Metolkino, Borivske, Ustynivka e Toshkivka. Le forze russe stanno anche bombardando le infrastrutture civili degli insediamenti di Chernihiv e Sumy, aggiungono i vertici militari ucraini.

Guerra Ucraina, attacco ucraino con mortaio nella regione di Kursk

Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha riferito su Telegram che le forze ucraine hanno colpito con mortai la città di Tyotkino, causando solo danni materiali. Nello specifico, ha spiegato Starovoit, sono stati danneggiati un ponte, un edificio residenziale e una raffineria di zucchero. La regione di Kursk, al confine con l'Ucraina, denuncia spesso attacchi dell'artiglieria di Kiev.

Guerra Russia Ucraina, per gli 007 britannici i russi puntano su Sloviansk

Mentre domenica 5 giugno le truppe russe hanno colpito con un raid missilistico la ferrovia a Kiev, "nel tentativo di interrrompere la fornitura di materiale militare agli ucraini, il Donbass continua a essere teatro di pesanti combattimenti nella città di Severedonetsk e i russi continuano a spingere verso Sloviansk nel tentativo di accerchiare le forze ucraine".

Così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Inoltre, secondo gli 007 di sua Maestà, le forze russe "hanno probabilmente portato armi per la difesa aerea sull'Isola dei Serpenti, compresi i sistemi SA-15 e Sa-22".

"E' probabile che queste armi siano state trasportate lì per assicurare la difesa aerea alle navi russe che operano intorno all'Isola dei Serpenti", si legge ancora nel bollettino. "L'attività della Russia sull'Isola dei Serpenti contribuisce al blocco della costa ucraina e ostacola la ripresa del commercio marittimo, compresa l'esportazione del grano ucraino", si legge infine.

Guerra Russia Ucraina, Zelensky visita le truppe al fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato nell’est del Paese per visitare le truppe al fronte, impegnate nella difesa dall’invasione russa. Zelensky ha visitato Zaporizhzhia, dove ha incontrato gli sfollati di Mariupol e ha incontrato le truppe. Nel suo consueto video quotidiano, il presidente ucraino ha detto di aver visitato altre due città vicino al fronte nell’est del Paese, Lysychansk e Soleda “Sono orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato, di tutti quelli a cui ho stretto la mano, di tutti quelli con cui sono entrato in contatto e che mi hanno espresso sostegno”, ha detto Zelensky.

Guerra Russia Ucraina, Lavrov annulla il viaggio in Serbia

Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia, Paese che in questi mesi ha mantenuto i suoi stretti legami con Mosca. Lo riportano le agenzie di stampa russe. La decisione è stata presa dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il proprio spazio aereo al volo russo che doveva portare a Belgrado Lavrov e la sua delegazione.

Guerra Russia Ucriana, navi russe verso l’Africa con il grano ucraino rubato

Delle navi russe piene di quello che viene definito “grano ucraino rubato” sarebbero in navigazione verso l’Africa. È l’allarme lanciato dagli Stati Uniti che rinforza le accuse del governo ucraino secondo cui Mosca avrebbe rubato circa 500 mila tonnellate del suo grano, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferendolo nei porti in Crimea.

Washington ha identificato tre cargo russi sospettati di trasportare il grano e ha allertato 14 Paesi, in gran parte africani, che le navi potrebbero essere dirette verso di loro. Secondo il New York Times, molti di questi Paesi non saranno in grado di rifiutare il grano a buon mercato, nonostante sia il frutto di possibili crimini di guerra, a causa dell’impennata del prezzo del grano e della grave situazione alimentare in cui si trovano.

