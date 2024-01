Ucraina, attacco russo su Kharkiv. Mosca: "Uccisi mercenari francesi”

Ucraina, 60 mercenari uccisi in un raid, molti francesi

"Oltre 60 mercenari stranieri", di cui molti "francesi", sono stati uccisi in un bombardamento compiuto dalle forze russe a Kharkiv, in Ucraina. Lo afferma il ministero della Difesa di Mosca. "La sera del 16 gennaio le forze armate russe hanno compiuto un bombardamento di precisione su un punto di raccolta provvisoria di combattenti stranieri nella città di Kharkiv, la maggior parte dei quali erano mercenari francesi", afferma il ministero, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Minsk: nuova dottrina militare per armi nucleari tattiche

Il ministro della Difesa bielorusso ha annunciato che il Paese, stretto alleato della Russia, presenterà una nuova dottrina militare che per la prima volta prevede l'uso di armi nucleari. Lo riporta l'Ap sul suo sito, ricordando che l'anno scorso Mosca ha inviato armi nucleari tattiche in Bielorussia, anche se non ci sono dettagli su quante siano.

Scontri tra polizia e manifestanti in Russia

Violenti scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati davanti al tribunale di Baymak, nella Repubblica russa della Baschiria. I tafferugli sono nati dopo che l'attivista locale Fayil Alsynov è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per accuse di "incitamento all'odio etnico" contro i lavoratori immigrati, che lui e i suoi sostenitori respingono e ritengono di matrice politica. Lo riferiscono il Moscow Times e altri giornali russi. Secondo la testata Vyorstka, ci sarebbero "decine" di arrestati.

Von der Leyen: "Finanziamento stabile all'Ucraina per 4 anni"

"Abbiamo proposto di garantire all'Ucraina un finanziamento stabile e consistente per i prossimi quattro anni. E tutto questo richiede un bilancio Ue aggiornato. Non si tratta solo dell'Ucraina. Si tratta di competitività. Si tratta di migrazione. Si tratta del nostro sostegno ai Balcani occidentali. Si tratta solidarietà quando si verificano disastri naturali. Sono priorità che condividiamo collettivamente. E sono fiduciosa che una soluzione a 27 sia possibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando all'Eurocamera.

Nato: "La guerra in Ucraina determinerà il destino del mondo"

"Il concetto di democrazia deve essere protetto oggi come non mai. Gli ucraini mostrano al mondo cosa significa combattere in ciò che credi. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo: continueremo a sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il Presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, aprendo la riunione dei capi di Stato Maggiore alleati.

Attacchi missilistici su Kharkiv: almeno 17 feriti

Almeno 17 persone sono rimaste ferite in due attacchi missilistici lanciati dalle forze russe contro Kharkiv, nel nord-ovest dell'Ucraina. Lo rendono noto le autorità locali.