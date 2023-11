Guerra/ Ostaggi, negoziati in stallo. Colpita la casa del capo di Hamas

Guerra Israele-Gaza/ L'Onu presenta piano 10 punti per stop "carneficina" a Gaza. Il leader dell'opposizione Lapid ha chiesto la destituzione Netanyahu

Non s'arresta la guerra in Medio Oriente. Sul negoziato tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi in cambio di una tregua nella Striscia siamo in un momento di stallo. Secondo il quotidiano Haaretz a bloccare un possibile accordo, la mancata intesa sulla durata dello stop ai combattimenti. "Tel Aviv temporeggia sulla tregua per continuare l'attacco", dice Hamas. Mentre continua l'operazione nell'ospedale di Al Shifa, Israele ha ordinato l'evacuazione anche nella zona a sud di Gaza. L'Onu presenta un piano in dieci punti per fermare la "carneficina" a Gaza.

Biden: "La guerra finirà quando Hamas non potrà più fare cose orribili a Israele. Un errore rioccupare Gaza, due Stati unica soluzione"

"Non so quanto durerà la guerra a Gaza. L'operazione israeliana finirà quando Hamas non avrà più la capacità di uccidere, abusare e fare cose orribili agli israeliani''. Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden nel corso di una conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Allo stesso tempo, Biden ha ricordato che "le persone vengono uccise a Gaza" e ha chiarito che "Israele ha l'obbligo di usare la massima cautela possibile nel perseguire i propri obiettivi. Hamas ha detto che intende attaccare nuovamente gli israeliani e questo è un dilemma terribile''. Biden ha anche affermato di aver chiarito "agli israeliani che sarebbe un errore rioccupare la Striscia di Gaza" e di aver detto a Benjamin Netanyahu "che quella dei due Stati è l'unica soluzione".

Gaza, colpita la casa del capo di Hamas Ismail Haniyeh

Aerei israeliani hanno colpito la scorsa notte la casa a Gaza di Ismail Haniyeh, capo dell'Ufficio politico di Hamas. Lo ha fatto sapere l'esercito, secondo cui la casa "era usata come infrastruttura del terrore e spesso ha ospitato riunioni dei leader di Hamas per dirigere atti terroristici contro civili e militari israeliani". L'esercito ha aggiunto che nella presa del campo profughi di Shati i soldati hanno localizzato e distrutto un deposito di armi della forza navale di Hamas "contenente attrezzatura subacquea, ordigni esplosivi e armi".

Israele prosegue le operazioni nell'ospedale al-Shifa

L'esercito israeliano continua le sue operazioni nel principale ospedale di Gaza, considerato un sito militare strategico per Hamas. "Effettueremo un'operazione mirata nell'ospedale di al-Shifa. Continuiamo ad andare avanti", ha detto nella tarda serata di mercoledì il generale Yaron Finkelman sul canale Telegram dell'esercito. Israele accusa Hamas di utilizzare l'ospedale di al-Shifa come base militare. L'esercito israeliano afferma di aver trovato lì "munizioni, armi ed equipaggiamento militare".

Israele respinge la risoluzione Onu sulle pause umanitarie

Israele ha respinto la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede "pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni". Lo riporta Haaretz. Il ministero degli Esteri dello Stato ebraico ha rilasciato una dichiarazione affermando che non c'è posto per tali misure finché gli ostaggi saranno tenuti nelle mani di Hamas. Secondo l'ambasciatore di Israele presso l'Onu, Gilad Erdan, la risoluzione è "distaccata dalla realtà" ed "è deplorevole che il Consiglio continui a ignorare e si rifiuti di condannare o anche solo menzionare il massacro compiuto da Hamas".

Israele ordina evacuazioni anche nella zona a sud di Gaza

L'esercito israeliano accresce la pressione sugli sfollati che nelle ultime settimane hanno lasciato il nord della Striscia e si sono rifugiati a sud, oltre il Wadi Gaza. I residenti di tre località situate nella "zona sicura" (Khuzaa, Bani Suheila e Karara) hanno infatti avuto istruzione dai militari di lasciare anch'essi le loro abitazioni per motivi di sicurezza. Sono offerte loro due mete: la vicina Khan Yunis (già gremita di sfollati) o la zona di Mowasi, vicina al mare, dove si trovano dune di sabbia. I volantini dell'esercito hanno destato forte apprensione facendo temere un'altra operazione di terra in quel settore.