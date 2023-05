Guerra, "Prigozhin è una spia ucraina". La rivelazione del Washington Post

Guerra Russia Ucraina, i file segreti del Pentagono e il ruolo di Prigozhin

Da giorni si susseguono dichiarazioni dell'ex fedelissimo di Putin, il capo della Wagner Yevgeniy Prigozhin. Ma l'indiscrezione svelata dal Washington Post se dovesse essere confermata potrebbe davvero scatenare una guerra nella guerra in Ucraina. Alla fine di gennaio - svela il quotidiano americano - il capo della Wagner avrebbe offerto all'Ucraina informazioni sul posizionamento delle truppe russe. Per dare una possibilità di colpirle in cambio del ritiro dei soldati di Kiev dall'area intorno a Bakhmut. Questo emerge dai leak del Pentagono. Prigozhin avrebbe fatto arrivare la sua proposta tramite i suoi contatti nell'intelligence militare di Kiev. Contatti confermati, aggiunge il quotidiano Usa, da due funzionari ucraini, secondo i quali Prigozhin ha parlato in varie occasioni con il servizio di intelligence militare (Hur) del governo di Kiev.

Intanto ieri lo stesso Prigozhin ha detto che i sistemi di difesa aerea russi potrebbero essere coinvolti nell'abbattimento degli aerei militari di Mosca nella regione russa di Bryansk. Prigozhin ha suggerito di verificare quali difese aeree potrebbero essere situate al centro del raggio di 20 chilometri degli aerei abbattuti, ma ha anche aggiunto di non essere stato aggiornato sulla questione e di essersi concentrato sulla battaglia per Bakhmut. E nella notte la Francia ha fatto sapere che addestrerà ed equipaggerà diversi battaglioni ucraini con dozzine di veicoli corazzati e carri armati leggeri.