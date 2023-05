Ucraina, Zelensky in vantaggio su Putin. Prigozhin: "Abbiamo perso 5km"

Ucraina "in rimonta", la Russia perde 5 km di terreno conquistato

Per la prima volta l’Ucraina sta dominando il conflitto. Le forze regolari dell'esercito russo infatti si sono date alla "fuga" a Bakhmut. Lo fa sapere il capo del gruppo militare Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un audio diffuso su Telegram. “Kiev sarà a una distanza di 500 metri, occupando tutte le altezze tattiche". Per spegnere l’ombra del fallimento il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva indorato la pillola dicendo che le unità russe si stavano "raggruppando" per portarsi in vantaggio, ma è arrivata la smentita eloquente di Prigozhin a fugare i dubbi: "Quello che ha detto Konashenkov si chiama fuga, non riorganizzarsi".

Si tratta di un vero rovesciamento nelle logiche di potere che siamo stati abituati ad osservare in questo abbondante anno di conflitto e come riporta il Guardian, si tratta della prima ammissione che gli ucraini stano recuperando terreno a Bakhmut, la città che i russi cercano di occupare da ben dieci mesi. Del resto già negli scorsi giorni la vice ministra ucraina della Difesa, Hanna Maliar, aveva dichiarato che le forze ucraine fossero “sulla buona strada”, intenti cioè a riacquisire - letteralmente - terreno: "Il nemico ha subito grandi perdite di uomini. Non abbiamo perso una sola posizione a Bakhmut questa settimana", ha affermato.