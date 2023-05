Ucraina, "vacanze romane" per Zelensky: incontrerà la premier Meloni e il Papa

Ucraina, Londra conferma invio missili a lungo raggio Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, parlando ai Comuni, ha confermato l'invio di missili da crociera a lungo raggio in Ucraina per aiutare a respingere le forze russe ma non ha specificato quanti ne sono stati mandati finora. missili Storm Shadow "stanno andando ora o sono gia' nel Paese", ha affermato, sottolineando che verranno usati per colpire le truppe di Mosca "in territorio sovrano ucraino", non in Russia.