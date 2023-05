Russia, day after: la fine di Putin è vicina, ecco come cadrà lo "Zar"

Russia, day after: la fine di Putin è vicina

Pochi ricordano un giorno di febbraio del 2015.

Mosca.

Un uomo russo, politico giovane, intelligente, paladino della non -corruzione.

Un non -ricco che non si era arricchito nelle vie pratiche della corruttela di epoca eltsiniana. Camminava abbracciato alla sua fidanzata ucraina discutendo di viaggi a Kiev e vacanze a Odessa.. Una coppia come migliaia nella Russia di allora,lì persi in leggerezza sotto un cielo di poche nuvole basse di fronte al Cremlino.

Su un ponte come quello che per i francesi sarebbe il Pont-Neuf e Ponte Milvio per i romani I segnali delle telecamere di sorveglianza si spengono all'improvviso.

Un furgone si ferma all'angolo e copre la vista dell'altro lato della strada Boris si volta per un attimo indietro. E si trova faccia faccia con la moto che sbuca da dietro al furgone. Freddato in silenzio e senza parole.

E' la scena di un addio. Di un russo alla sua fidanzata ucraina. Freddato in silenzio e senza parole. Solo uno sguardo ad occhi lucidi per lei.

Una scena simbolica. Si chiamava Boris Nemcov, ucciso in quella mattina del 2015 a meno di un anno dall' invasione della Crimea che tanto aveva condannato contro Putin. Più per lungimiranza politica che per amore. Come invece insinuarono i ceceni all'epoca accusati dell'omicidio. Neanche due ore dopo Mikhail Kasiarov, uno dei più brillanti politici della Russia post Eltsin, già ministro delle finanza e premier sotto Putin capisce al volo che l'aria è cambiata.

Era il segnale che l'elite russa della politica di quel tempo attendeva per muoversi Abramovich arma il suo jet privato con sistemi antimissile.

E via così.

Comincia la diaspora - anche fisica...-degli oligarchi. Svizzera, India, Costa azzurra, Lettonia E da allora non si contano i politici ed oligarchi che cadono vittime di misteriosi suicidi, avvelenamenti, esecuzioni. Una cortina nera si muove nel mondo

