Guerra, Putin firma una legge con pene più dure per chi diserta

Ucraina: Mosca, carcere e pene più dure per disertori

Rischiano fino a dieci anni di carcere i disertori russi, coloro che si rifiutano di combattere o di obbedire agli ordini dei loro superiori. Lo ha deciso il presidente russo Vladimir Putin che ha firmato il provvedimento approvato in settimana dalle Camere. Fino ad ora i disertori rischiavano una pena fino a cinque anni di carcere.

Russia, ancora proteste contro la mobilitazione, 100 arresti

Secondo la Bbc, quasi 100 persone sono state arrestate in Russia dopo le nuove proteste contro la mobilitazione parziale annunciata mercoledì da Vladimir Putin: sono finite in manette dopo aver partecipato a manifestazioni contro il piano del presidente russo di richiamare alle armi 300.000 cittadini. La maggior parte degli arresti, almeno 59, è avvenuta a Novosibirsk in Siberia.

Russia, "macellaio di Mariupol" nuovo generale russo logistica

Mosca ha sollevato dall'incarico il generale russo Dmitry Bulgakov, vice ministro della Difesa incaricato della logistica. A sostituirlo sara' il colonnello generale Mikhail Mizintsev, sottoposto a sanzioni britanniche per il suo ruolo nell'assedio a Mariupol lo scorso maggio. Il presidente russo nei giorni scorsi ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia per la guerra in Ucraina. La logistica e' ritenuto uno dei punti deboli nella campagna del Cremlino contro il Paese vicino.

Guerra Russia Ucraina: 30 settembre messaggio Putin a Parlamento

Il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe consegnare un messaggio all'Assemblea federale, il Parlamento russo, venerdi' 30 settembre. Lo ha riferito una fonte all'agenzia ufficiale Ria Novosti.