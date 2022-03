Guerra, Russia in difficoltà. "I missili di Putin a vuoto il 60% delle volte"

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Le sanzioni sono arrivate tardi"

Non c'è pace in Ucraina. Ennesima notte di bombardamenti russi nelle principali città del Paese. Ma ad un mese dall'inizio della guerra emerge un dato che fa riflettere sull'offensiva di Putin. Gli Stati Uniti ritengono che, nella guerra in Ucraina, i missili russi ad alta precisione abbiano spesso fallito gli obiettivi, un tasso di fallimento arrivato fino al 60% per alcuni missili. Lo hanno riferito alla Reuters tre fonti statunitensi e questo potrebbe spiegare -aggiunge l'agenzia- "perchè la Russia non abbia raggiunto, in un mese di invasione, quelli che vengono considerati obiettivi di base, ovvero la neutralizzazione della forza aerea ucraina".

Le fonti non hanno fornito prove per corroborare la valutazione nè azzardato la causa di un tasso di errore così elevato. La Reuters ha interpellato il ministero della Difesa russo che non ha risposto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Europa si è mossa "un po' troppo tardi" per fermare l'invasione russa, perché non ha sanzionato prima Mosca e non ha bloccato prima il gasdotto Nord Stream 2. "Servivano sanzioni preventive".

