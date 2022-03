Guerra Ucraina, "Russia? Strategia senza senso: totale disastro logistico"

Guerra Ucraina, Russia in difficoltà: totale fallimento logistico dell'Armata rossa

La grande armata russa non sta andando come dovrebbe. Sono tanti, decine e decine, i video pubblicati sul canale Telegram Ishi Svoikh, “cerca i tuoi”, istituito dai militari di Kiev per informare le famiglie russe che i loro figli erano caduti uccisi, o prigionieri, in Ucraina. Ovviamente può essere propaganda, ma tanti, troppi soldatini russi raccontano la stessa storia: avanzavano con una colonna di blindati, è finito il carburante, sono stati abbandonati.

Come scrive La Stampa, anche se fosse una storia per impietosire il nemico, non fanno la figura degli eroi della seconda armata più potente del mondo. Piangono. Si lamentano. Accusano i loro comandanti di averli ingannati e piantati nel fango dei campi ucraini.

Le scene dei trattori dei contadini ucraini che trainano carri armati, blindati o addirittura batterie di artiglieria russe sono ormai uno dei simboli di questa guerra. L'analista militare Stijn Mitzer ritiene di aver verificato informazioni su oltre 1100 mezzi russi abbattuti o catturati dagli ucraini, o anche semplicemente abbandonati nelle foreste (contro circa “solo” 300 mezzi ucraini): carri, camion, cannoni, e perfino aerei ed elicotteri. Ieri, un'intera colonna è caduta in mano agli ucraini, munizioni comprese.