Guerra Russia Ucraina, Crimea, Mar d'Azov perduto per sempre da Kiev

Ucraina: filorussi, Kiev ha perso per sempre accesso a Mar d'Azov

"Il Mar d'Azov e' perduto per sempre per l'Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai piu' ucraini. Sono sicuro che dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d'Azov tornera' ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione Russa", ha dichiarato il vice primo ministro del governo della Crimea Georgy Muradov, riportato da Ria Novosti. L'agenzia russa cita anche Vladimir Rogov, un funzionario nominato da Mosca nella regione occupata di Zaporizhzhia, il quale ha affermato che "le regioni di Zaporizhzhia e Kherson non torneranno mai sotto il controllo di Kiev".

Ucraina: filo-russi, nel Donbass 8.000 prigionieri ucraini

Sono circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti nelle autoproclamate repubbliche popolari filo-russe di Lugansk e Donetsk. Lo ha riferito un funzionario filo-russo citato dalla Tass. "Ci sono molti prigionieri. Certo, ce ne sono di piu' sul territorio della Repubblica popolare di Donetsk, ma anche noi ne abbiamo abbastanza e ora il numero totale e' di circa 8.000. Centinaia se ne aggiungono ogni giorno", ha affermato il funzionario.

Guerra, Kiev: russi attaccano piu' di 40 citta' nel Donbass; 5 morti

Le forze russe hanno attaccato piu' di 40 citta' nelle regioni orientali ucraine di Donetsk e Luhansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, comprese 38 case e una scuola. Lo riferisce l'esercito ucraino, citato dalla Bbc, aggiungendo che cinque civili sono morti e 12 sono rimasti feriti in questi bombardamenti. Nell'ultimo mese le truppe russe hanno attaccato il Donbass da tre lati nel tentativo di accerchiare le forze ucraine nelle citta' di Severodonetsk e Lysychansk. La caduta di queste due citta' consentirebbe ai russi di controllare l'intera regione di Lugansk, uno degli obiettivi prioritari del Cremlino.

Ucraina: Zelensky contesta Kissinger, "suo calendario fermo al 1938"

Non si ferma la reazione di Kiev contro Henry Kissinger che ha detto che l'Ucraina deve essere pronta a cedere parte del suo territorio alla Russia per ottenere la pace. Ed ora ad intervenire contro l'ex segretario di Stato americano è Volodymyr Zelensky che afferma che Kissinger "emerge da un passato lontano, affermando che un pezzo di Ucraina deve essere dato alla Russia". "Il suo calendario non è al 2022, ma al 1938", aggiunge il presidente ucraino, riferendosi alla data della firma dell'accordo di Monaco, con cui le potenze democratiche, in nome della politica dell'appeasement, credettero di aver raggiunto un compromesso per la pace duratura con Adolf Hitler concedendogli di annettersi vasti territori della Cecoslovacchia. "Dietro tutte queste speculazioni geopolitiche di chi consiglia all'Ucraina di cedere qualcosa alla Russia, questi grandi geopolitici non sono mai disposti a vedere la gente comune - ha continuato Zelensky - milioni di persone che abitano nei territori che loro propongono di dare via in cambio di un'illusione di pace, bisogna sempre guardare alle persone". Intervenendo a Davos nei giorni scorsi, il 98enne ex segretario di Stato ha detto che "i negoziati di pace devono iniziare" al più presto per scongiurare un "allargamento del conflitto". E che "idealmente il punto di caduta dovrebbe essere il ritorno alla status quo precedente" all'inizio del conflitto, cioè l'annessione formale alla Russia della Crimea e di fatto delle repubbliche separatiste del Donbass.

Leggi anche: