Guerra Russia Ucraina, Zelenky dice no alla tregua olimpica

Una tregua olimpica in Ucraina farebbe il gioco del nemico ed è un altro segno di una "situazione assurda in cui l'Occidente ha paura che la Russia perda la guerra". In un'intervista a France Presse, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, respinge la proposta di Parigi e paventa che il recente assalto di terra russo alla regione di Kharkiv, dalla quale sono state evacuate 10 mila persone, sia solo il primo passo di un'offensiva più vasta.

L'offensiva di Mosca "potrebbe consistere in diverse ondate. C'è stata la prima ondata", ha affermato Zelensky, aggiungendo che le truppe russe "vogliono attaccare (ma) capiscono che (attaccare) Kharkiv è molto difficile". Il presidente ucraino ha anche sottolineato che il suo Paese ha bisogno di oltre cento aerei per contrastare la potenza aerea russa precisando che l'Ucraina ha solo un quarto delle difese aeree di cui ha bisogno: "Oggi abbiamo circa il 25% di ciò che ci serve per difendere l'Ucraina. Sto parlando della difesa aerea. Per quanto riguarda gli aerei... Affinché la Russia non abbia la superiorità aerea, la nostra flotta dovrebbe avere da 120 a 130 aerei moderni". Ma l'esercito ucraino avrebbe bisogno anche di più uomini: "Abbiamo bisogno di personale per le riserve - ha ammesso Zelensky -. Un gran numero di brigate sono vuote. Dobbiamo farlo in modo che i ragazzi abbiano una rotazione normale. Così il loro morale migliorerà".

Non a caso è appena entrata in vigore una nuova legge di mobilitazione per rimpolpare i ranghi dell'esercito. Secondo il leader ucraino, poi, la Russia non ha i mezzi per lanciare un nuovo grande assalto a Kiev mentre Mosca è all'offensiva nell'Ucraina orientale e nord-orientale: "Non hanno le forze per una grande offensiva sulla capitale come all'inizio dell'invasione", ha detto Zelensky, che ritiene che il Donbass (a est) e Kharkiv (a nord-est) siano i principali obiettivi del Cremlino.

"La Cina sia coinvolta nella conferenza di pace"

Zelensky ha criticato l'Occidente per aver vietato all'Ucraina l'uso di armi fornite dall'Europa e dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo. "Possono colpirci dal loro territorio, questo è il più grande vantaggio della Russia, e noi non possiamo fare nulla ai loro sistemi (di armi) situati sul territorio russo con armi occidentali. Non ne abbiamo il diritto", ha detto ancora il leader ucraino, sottolineando di essersi lamentato di questo con il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, proprio questa settimana. Zelensky ha poi respinto l'appello del presidente francese Emmanuel Macron per una tregua durante le Olimpiadi di Parigi di quest'estate, affermando che potrebbe solo aiutare la Russia a spostare le sue truppe e le sue attrezzature.

"Ditemi - ho spiegato a Macron - chi può garantire che la Russia non userà questo tempo per portare le sue forze sul nostro territorio?", aggiungendo: "Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico". Secondo Zelensky, i Paesi occidentali che, a suo dire, sostengono l'Ucraina ma hanno anche "paura" di una chiara sconfitta di Mosca: "Siamo in una situazione assurda in cui l'Occidente ha paura che la Russia perda la guerra. E non vuole che l'Ucraina la perda", ha aggiunto. Zelensky vorrebbe vedere la Cina "coinvolta" nella conferenza di pace in Ucraina, che la Svizzera dovrebbe organizzare a giugno, senza la Russia: "Mi piacerebbe vedere la Cina coinvolta nel vertice di pace. Gli attori globali, come la Cina, hanno un'influenza sulla Russia. E più Paesi del genere sono dalla nostra parte, dalla parte della fine della guerra, direi, più la Russia dovrà farci i conti", ha concluso.