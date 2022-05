Guerra Russia Ucraina: Zelensky disponibile a telefonata a 3 con Putin-Erdogan

Zelensky valuta colloqui telefonici con Putin-Erdogan

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, valutera' una proposta di tenere colloqui telefonici con gli omologhi di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, se il presidente della Federazione Russa vorrà a parteciparvi. Lo ha riferito ai media ucraini il portavoce del presidente, Serhiy Nikiforov. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato il colloquio telefonico di Putin con Erdogan discuteranno della situazione in Ucraina nel contesto di un' "operazione militare speciale per proteggere" la regione del Donbass, ha precisato Peskov.

Ucraina: Lavrov smentisce voci, Putin non è malato

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha smentito le voci su una possibile malattia del presidente Vladimir Putin. "Non credo che le persone sane di mente possano vedere in questa persona i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo", ha affermato, nel corso di un'intervista all'emittente francese TF1, sottolineando che il capo del Cremlino appare in pubblico "ogni giorno".

Ucraina: Lavrov, priorità liberare regioni di Donetsk e Luhansk

La "priorità assoluta" di Mosca è "la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk", ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "Il nostro obiettivo, ovviamente, è cercare di spingere l'esercito e i battaglioni ucraini fuori dalle regioni di Donetsk e Luhansk - ha proseguito - Non si tratta di una annessione, è un'operazione militare richiesta dagli stati sovrani delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Difendiamo le popolazioni e le aiutiamo a ripristinare la loro integrità territoriale"

Guerra Ucraina, Russia intensifica attacco su Sievierodonetsk

Continua la battaglia per il Donbass: i russi stanno consolidando le loro posizioni nella periferia di Sievierodonetsk dove i combattimenti sono accesi. Il fuoco e' tanto intenso da ostacolare il lavoro dei soccorritori; due civili sono rimasti uccisi e altri cinque sono stati feriti alla periferia della citta' nella regione orientale dell'Ucraina, l'ultimo grande centro nelle mani delle forze di Kiev. Come ha denunciato il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, "l'intera rete infrastrutturale cruciale della citta' e' gia' stata distrutta, il 90% delle case sono state danneggiate". "La cattura di Sievierdonetsk e' un obiettivo fondamentale" per i russi, ha aggiunto il leader di Kiev, assicurando che le forze ucraine stanno "facendo di tutto per respingere questa offensiva". Parallelamente, i soldati di Kiev stanno contrattaccando a Kherson, l'unica regione completamente controllata dalle truppe di Mosca. Intanto, a Melitopol, citta' nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, e' stata udita una forte esplosione: secondo Vladimir Rogov, membro del nuovo consiglio militare imposto alla regione, la deflagrazione e' avvenuta in pieno centro, che e' stato avvolto da una nube di fumo nero. Secondo una fonte del nuovo governo locale ad esplodere e' stata un'auto parcheggiata vicino a uno degli edifici del municipio; si tratterebbe dell'azione di un gruppo di sabotaggio ucraino.

Leggi anche: