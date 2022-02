Guerra Ucraina, Cnn: "Biden ha chiesto a Zelensky di lasciare Kiev subito"

Guerra Ucraina, il presidente Zelensky a rischio. Putin vuole tutto

La guerra in Ucraina ormai è cosa certa dopo l'annuncio di ieri alla Nazione da parte di Putin: "Il Donbass da adesso è uno Stato indipendente". La Russia di fatto ha compiuto la mossa che il mondo temeva. Funzionari Usa hanno avuto una conversazione riservata con il presidente ucraino Volodymir Zelensky per valutare il suo trasferimento da Kiev a Leopoli, a 480 chilometri a ovest dalla capitale ucreaina. Potrebbe diventare un passo necessario se la Russia continua nella sua escalation, riferiscono fonti alla Cnn. La Casa Bianca ha detto pubblicamente che la decisione di Zelensky su un eventuale spostamento rimane riservata a lui. Il clima è pessimo, la fiducia in una soluzione diplomatica è molto bassa, ma per ora la linea rossa resta quella enunciata già domenica da Blinken — i carri armati russi che entrano in Ucraina —, e ancora non è stata superata.

Appena finito l’intervento di Putin - si legge sul Corriere della Sera - il presidente ucraino Zelensky ha chiamato Biden. Nel corso della lunga telefonata il presidente americano gli ha assicurato che gli Usa «garantiranno l’integrità territoriale dell’Ucraina». Pochi minuti dopo Biden ha annunciato che «proibirà ogni nuovo investimento, scambio o finanziamento da parte di americani a destinazione, in provenienza o nelle regioni filorusse» di Donetsk e Lugansk. Sono le prime sanzioni graduali, decise da Washington per ora non contro la Russia ma solo contro le due repubbliche appena riconosciute.

"L'Ucraina chiama le ultime azioni della Russia una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro stato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky aggiungendo che gli ucraini sono "sulla loro terra", e non hanno "paura di niente e nessuno" e non cederanno "un solo pezzo del Paese".

LEGGI ANCHE

Credit Suisse, i clienti speciali. Vaticano, narcos e trafficanti esseri umani

Fabio Mancini, top model Armani: "Nella moda si cresce pure senza droga-alcol"

Governo, dal 1° aprile turisti senza più obblighi. Stop Green Pass per Pasqua