Ucraina, Eataly lascia la Russia: interrotto accordo per negozio a Mosca

Guerra Russia-Ucraina, Eataly se ne va da Mosca

Ancora un brand lascia la Russia. Questa volta tocca a Eataly: è stato chiuso l'accordo di franchising per il negozio di Eataly Mosca, unico punto vendita in Russia, aperto il 26 maggio 2017 nel centro commerciale Kievsky, con la gestione di partner locale.

Dal quartier generale, secondo quanto riporta l'Ansa, trapela preoccupazione per l'evoluzione della guerra in Ucraina, e si spera nel prevalere di una risoluzione diplomatica. C'è vicinanza al dolore delle popolazioni colpite. In questi giorni, rende noto Eataly, "attraverso i nostri negozi e le associazioni partner supportiamo donazione di prodotti alimentari".

Leggi

Leggi anche: