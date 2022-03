Guerra Ucraina, Usa: "Minaccia nucleare concreta". Putin parlerà alla nazione

Guerra Ucraina-Russia, segui le ultime notizie in tempo reale

Pentagono: "Minaccia nucleare russa potrebbe diventare concreta" 9.31

Nell'imminenza dell'atteso contatto tra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jimping, dal Pentagono arriva il monito sulla minaccia nucleare che potrebbe essere costituita da una Russia eccessivamente provata dal conflitto ucraino. Ad affermarlo, in un'audizione parlamentare, il tenente generale Scott Berrier, per il quale "Poiché questa guerra e le sue conseguenze stanno lentamente indebolendo la forza convenzionale russa", "il Cremlino probabilmente farà sempre più affidamento sul suo deterrente nucleare per minacciare l'Occidente e proiettare forza ai suoi interlocutori interni ed esterni".

Ucraina, nell'anniversario dell'annessione alla Crimea probabile discorso di Putin 9.20

E' probabile che il presidente russo, Vladimir Putin, parli oggi alla Federazione Russa nel corso di un concerto a Mosca per l'anniversario dell'annessione della Crimea. Su siti e canali Telegram russi si parla di "probabili dichiarazioni politiche importanti" ma non c'e' stato alcun annuncio ufficiale dal Cremlino. Oggi la Russia festeggia il giorno della "riunificazione della Crimea e di Sebastopoli" a otto anni dall'annessione russa della strategica penisola ucraina.

Cina: "Noi promuoviamo pace, Usa inviano armi"

La Cina rivendica la propria posizione "obiettiva ed equa" rispetto al conflitto in Ucraina e critica gli Stati Uniti per l'annuncio dell'invio di armi nel Paese. "La Cina si e' impegnata a promuovere la pace e i colloqui con azioni concrete", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, a poche ore dal colloquio telefonico di oggi tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente Usa, Joe Biden. La Cina ha inviato forniture umanitarie urgenti come "cibo, latte in polvere, sacchi a pelo, trapunte e materassini, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori 800 milioni di dollari in armi letali", ha dichiarato il portavoce. "Gli ultimi aiuti statunitensi hanno portato stabilita' e sicurezza in Ucraina? O causeranno piu' vittime civili in Ucraina? Cio' di cui hanno piu' bisogno i civili ucraini e' cibo e sacchi a pelo, non mitragliatrici e proiettili", ha concluso Zhao.

Lavrov: "Sanzioni in numero record ma le supereremo" 8.45

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha ribadito che le sanzioni contro la Federazione Russa, comminate dall'Occidente "in un numero record", "renderanno piu' forte" il Paese e che la Federazione Russa "le superera'". Lo ha detto in un'intervista a Russia Today, in cui ha colto l'occasione per attaccare "la disinformazione da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea" che ha accusato di costruire "il nazionalismo all'interno dell'Ucraina". "Sopravviveremo", ha assicurato, ricordando le contro-misure che sta adottando Mosca: "Questo e' solo l'inizio dell'adeguamento del nostro corso economico per adattarci alle nuove circostanze". "Dopo il 2014 abbiamo acquisito esperienza che ci ha permesso di fare affidamento sulle nostre forze. E la lezione piu' importante di questo periodo storico. Naturalmente, non e' nemmeno paragonabile a quello che accadde dopo il 2014. Tuttavia, ora l'illusione di poter fare affidamento sui partner occidentali e' andata persa. Ora possiamo fare affidamento solo su noi stessi e su quegli alleati che rimarranno con noi".