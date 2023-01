"Guerra Usa-Cina nel 2025 su Taiwan". Report di un generale dell'aeronautica

La nota del generale dell'aeronautica: "Nel 2025 guerra tra Usa e Cina su Taiwan"

Il generale dell’aeronautica Usa Mike Minihan ha inviato ai suoi ufficiali una nota in cui dice di temere che nel giro di due anni gli Stati Uniti saranno in guerra con la Cina per Taiwan. Secondo quanto riporta NBC News, che ha ottenuto una copia della lettera, vi si legge fra l’altro la frase “spero di sbagliarmi, ma il mio istinto mi dice che combatterò nel 2025". L'Air Mobility Command guidata dal generale conta su circa 50.000 effettivi e 500 aerei ed è responsabile del trasporto e del rifornimento.

Nel 2024, ha ricordato Minihan, ci saranno elezioni presidenziali sia in Usa che a Taiwan, e la Cina ne approfitterà per muoversi sull’isola contesa; nella nota il generale chiede aggiornamenti su tutto quanto i comandanti operativi dell’aeronautica stanno facendo per prepararsi a combattere la Cina entro la fine di febbraio, riferisce ancora NBC. Il Dipartimento della Difesa Usa ha preso le distanze dalle opinioni del generale riportate dalla stampa e ha ribadito in una nota che “il nostro obiettivo rimane lavorare a fianco di alleati e partner per preservare un Indo-Pacifico pacifico, libero e aperto".