Guerra, Usa daranno all'Ucraina carri armati di fabbricazione sovietica

Guerra Russia Ucraina: carri armati sovietici a Kiev dagli Usa. Biden prepara 300 milioni di dollari in più in aiuti militari

Gli Stati Uniti sono al lavoro con gli alleari per trasferire tank di fabbricazione sovietica in grado di rafforzare le difese dell'Ucraina nel Donbass. A scriverlo è il New York Times, che cita un ufficiale americano e sottolinea che l'amministrazione Biden per la prima volta è pronta a trasferire carri armati dall'inizio della guerra.

Stando a queste indiscrezioni i trasferimenti di tank inizieranno presto anche se non ancora chiaro quanti saranno e da dove arriveranno. Complessivamente gli americani hanno annunciato fino a 300 milioni di dollari in più in aiuti militari all'Ucraina (tra i quali sistemi missilistici a guida laser, droni Switchblade "kamikaze" e droni leggeri di tipo Puma).

Ucraina, Zelensky implora Usa: "dateci missili e aerei"

I carri armati sono stati chiesti espressamente Volodymyr Zelensky e permetteranno a Kiev di effettuare lanci di artiglieria a lunga gittata su obiettivi russi in Donbass. "Dateci dei missili. Dateci aerei", le parole del presidente ucraino in un'intervista a Fox News. "Non potete darci F-18 o F-19 o quello che avete? Dateci vecchi aerei sovietici. Questo è tutto... Datemi qualcosa con cui difendere il mio Paese".

