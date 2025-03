Hamas, ucciso in un attacco aereo israeliano a Gaza Salah al-Bardawil, uno dei leader politici

Il raid su Khan Younis, morta anche la moglie



Un attacco aereo israeliano ha ucciso il leader politico di Hamas Salah al-Bardawil a Khan Younis, nel sud di Gaza, secondo quanto riportato dai media di Hamas e palestinesi nelle prime ore di domenica.

I media filo-Hamas hanno riferito che l'attacco aereo ha ucciso Bardawil, membro dell'ufficio politico del gruppo, e anche sua moglie. Secondo le autorità palestinesi, altre 17 persone sarebbero rimaste uccise nei raid di questa notte.



L'esercito israeliano (Idf) ha invitato la popolazione a evacuare un quartiere di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Domenica mattina le sirene hanno nuovamente suonato a Tel Aviv dopo che un missile è stato lanciato dallo Yemen prima di essere intercettato dalla contraerea israeliana. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse aree del Paese. "Dopo le sirene che hanno suonato poco fa in diverse aree di Israele, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'Iaf (l'Aeronautica militare israeliana) prima di entrare in territorio israeliano", ha affermato l'esercito in un comunicato.

Israele ha ripreso attacchi significativi su Gaza martedì, accusando Hamas e abbandonando l'accordo di cessate il fuoco iniziato il 19 gennaio, ponendo fine a quasi due mesi di relativa calma.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ripetutamente dichiarato che l'obiettivo principale della guerra è distruggere Hamas come entità militare e governativa. Ha affermato che lo scopo della nuova offensiva è costringere il gruppo a rilasciare gli ostaggi rimasti.



