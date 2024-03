Hamas, morti 7 ostaggi in un raid israeliano: pressing per un'indagine esterna

Guterres: " Sulle morti a Gaza serve un'indagine"

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha affermato che le morti avvenute ieri a Gaza richiedono un'indagine efficace e indipendente. Guterres si è detto "scioccato" dall'ultimo episodio della guerra tra Israele e Hamas, mentre riguardo l'inazione del Consiglio di Sicurezza Onu ha sottolineato che l'aggravarsi delle divisioni geopolitiche ha "trasformato il potere di veto in un efficace strumento di paralisi dell'azione del Consiglio".

"Sono totalmente convinto che abbiamo bisogno di un cessate ilfuoco umanitario e del rilascio incondizionato e immediato degli ostaggi - ha aggiunto - e che dovremmo avere un Consiglio di Sicurezza in grado di raggiungere questi obiettivi".

Sette ostaggi uccisi in un raid israeliano

Sette ostaggi sarebbero stati uccisi in un raid israeliano su Gaza. Lo ha sostenuto Abu Obaida, portavoce delle Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, spiegando di aver avuto la conferma al termine di un'indagine avviata alcune settimane fa dopo aver perso i contatti con il gruppo che teneva in custodia gli ostaggi. Dall'inizio della rappresaglia israeliana sulla Striscia di Gaza sarebbero più di 70, sempre secondo Hamas, gli ostaggi uccisi nei raid aerei israeliani.

Le fazioni palestinesi hanno deciso di riunirsi sotto la vecchia Olp

Le fazioni palestinesi, tra cui i rivali Hamas e Fatah, hanno affermayo che ci sarà un "prossimo dialogo" per riunirle sotto la bandiera dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp), rappresentante a differenza dell'Anp di tutto il popolo palestinese comprese le persone in esilio, fondata negli anni 60 e presieduta per decenni da Yasser Arafat. I colloqui interpalestinesi a Mosca hanno raggiunto un accordo su alcuni punti, tra cui la necessità del ritiro delle forze israeliane da Gaza, dove combattono contro Hamas da oltre quattro mesi, e la creazione di uno Stato palestinese, si legge nel comunicato. Precedenti tentativi di integarare Hamas nell'OLP si sono conclusi con un fallimento.

Il Sudafrica accusa Israele di violare i diritti umani

Il Sudafrica afferma che la strage di civili palestinesi di giovedì nel nord di Gaza, dove a decine sono rimasti uccisi mentre cercavano di rifornirsi presso i camion di aiuti umanitari a Gaza City, ha violato gli ordini provvisori della Corte internazionale di giustizia in una causa legale in cui Pretoria ha accusato Israele di aver commesso un genocidio nell'enclave costiera. "Il Sudafrica condanna il massacro di 112 palestinesi e il ferimento di altre centinaia mentre cercavano aiuti salvavita", afferma in una nota il Dipartimento per le relazioni internazionali e la cooperazione del Sudafrica.

Erdogan: "I Paesi occidentali hanno una parte nello spargimento di sangue"

"I Paesi occidentali, che hanno dato sostegno a Israele fin dal primo giorno, hanno una parte nello spargimento di sangue" nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente turco Erdogan nel suo intervento, trasmesso dalla tv di Stato Trt, durante il forum diplomatico di Antalya, in corso nella località sulla costa mediterranea nel sud della Turchia.

Strage a Gaza, Gerania: "Israele spieghi cosa è accaduto"

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha chiesto all'esercito israeliano di "spiegare pienamente" come i palestinesi siano morti ieri mentre erano riuniti per ricevere aiuti umanitari. "Le persone cercavano aiuti umanitari per sé e per le loro famiglie e sono morte. Le notizie da Gaza mi scioccano. L'esercito israeliano deve spiegare pienamente come si siano potute verificare la calca e la sparatoria. Le mie condoglianze vanno alle famiglie delle vittime", ha scritto Baerbock su un post sui social. "A Gaza le persone sono più vicine alla morte che alla vita. È necessario che arrivino più aiuti umanitari. Immediatamente. Ora abbiamo finalmente bisogno dell'azione umanitaria, di un cessate-il-fuoco affinché gli ostaggi vengano rilasciati dalle mani di Hamas e non muoiano altre persone a Gaza. E gli aiuti possano essere distribuiti in modo sicuro", ha aggiunto il capo della diplomazia di Berlino.

Von der Leyen: "Sulla strage di Gaza chiediamo un' indagine trasparente"

"Profondamente turbata dalle immagini provenienti da Gaza. Occorre fare ogni sforzo per indagare sull'accaduto e garantire la trasparenza. Gli aiuti umanitari sono un'ancora di salvezza per chi ne ha bisogno e l'accesso ad essi deve essere garantito. Siamo al fianco dei civili, sollecitiamo la loro protezione in linea con il diritto internazionale". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen commentando la strage dei civili che ha avuto luogo ieri a Gaza.