Hawaii in fiamme, l’uragano Dora soffia sugli incendi: morti e feriti

Hawaii in fiamme, siccità e urugano alimentano gli incendi. VIDEO

Inferno alle Hawaii, Biden mobilita tutti mezzi federali contro incendi

Alcuni residenti si sono gettati nell'oceano per sfuggire agli incendi, mentre altri hanno assistito terrorizzati alle fiamme che hanno circondato il veicolo con cui stavano fuggendo: gli incendi hanno imperversato nell'arcipelago statunitense delle Hawaii, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e ordinate le evacuazioni. Alimentati da forti venti, i roghi sulle isole di Maui e Hawaii hanno divorato case e aziende, in particolare nella città turistica di Lahaina, secondo le testimonianze e i video che circolano sui social network. Secondo il vice governatore Sylvia Luke, la rete ospedaliera di Maui è stata "sommersa" da pazienti che hanno riportato ustioni o inalazione di fumo.

"Siamo già in contatto con altre reti ospedaliere per alleggerire il carico", ha aggiunto alla CNN. Contattato dall'AFP, il suo ufficio non è stato in grado di specificare il numero di persone colpite. A complicare le cose, il servizio di chiamata di emergenza 911 non funzionava in alcune delle aree colpite. "Il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (...) e questo è parte del problema.

La Contea di Maui non può comunicare con i residenti", ha dichiarato Sylvia Luke. La situazione è "molto seria e drammatica", ha aggiunto. Le evacuazioni sono "in corso", ha continuato, senza poter dire quante persone siano state colpite. La Guardia Nazionale è stata attivata e sta già fornendo assistenza alla polizia, secondo l'agenzia di gestione delle emergenze delle Hawaii. Di fronte all'imperversare degli incendi, "la gente si butta in acqua per evitare le fiamme", ha dichiarato a Hawaii News Now il generale Kenneth Hara, un alto funzionario militare dello Stato delle Hawaii. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver salvato 12 persone dalle acque al largo di Lahaina e di stare inviando navi a Maui.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato la mobilitazione di tutti i mezzi federali nelle Hawaii per combattere gli incendi provocati dal vento che hanno ucciso almeno sei persone. "Ho ordinato a tutti i mezzi federali disponibili nelle isole di contribuire alla risposta", ha dichiarato Biden in una nota, mentre i soccorritori continuano a combattere contro le fiamme in rapida evoluzione a Maui e nella Big Island.