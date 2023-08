Hillary Clinton, proposta osè al ministro: “Se vuoi ti presento un amico”

Hillary Clinton "cupido" per il ministro gallese: "Se vuoi ti presento un amico"

Durante una visita alla Swansea University, nel Galles, Hillary Clinton propose a Jeremy Miles, ministro apertamente gay del governo gallese, di organizzargli un "appuntamento al buio" con alcuni suoi amici. A riferire del contenuto dell'insolito scambio con l'allora segretario di Stato Usa nonché ex first lady è stato Miles in persona, intervenuto al Walescast di Bbc Radio Wales. L'episodio risale al 2019. Nel suo discorso in pubblico, Clinton aveva fatto esplicito riferimento ai diritti LGBT e, quando si ritrovarono seduti l'uno accanto all'altro, lui le spiegò di essere il primo esponente di un esecutivo del suo Paese ad aver fatto coming out. "Mi chiese se avevo un partner e in quel momento ero appena tornato single: lei si offrì gentilmente di presentarmi ad alcuni dei suoi amici, incluso un leader mondiale di cui non farò il nome". Alla sorprendente proposta della Clinton, Miles, attuale responsabile dell'Istruzione e della lingua gallese, rispose negativamente.

Nella trasmissione il ministro ha poi raccontato alcuni momenti del suo lungo e doloroso percorso verso la piena consapevolezza e accettazione della propria identità sessuale, un percorso che lo ha portato a fare coming out. "Andavo a letto pregando di risvegliarmi non essendo più gay", ha detto raccontando degli anni della adolescenza.