Tensione a Est: la Polonia schiera 10mila soldati al confine bielorusso

Sale la tensione a Est, l'annuncio del ministro della Difesa Mariusz Błaszczak

Cresce la tensione a Est: la Polonia intende spostare 10mila militari sul confine con la Bielorussia, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa Mariusz Błaszczak. "Circa 10mila soldati saranno al confine, dei quali 4mila direttamente a sostegno della guardia di frontiera e 6mila di riserva", ha detto in un'intervista radiofonica. "Sposteremo l'esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci", ha poi aggiunto il ministro polacco. Ieri il vice ministro dell'Interno, Maciej Wąsik, aveva annunciato il dispiegamento di 2mila soldati sul confine della Bielorussia.

Intanto, le truppe russe hanno bombardato la regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia 82 volte nelle ultime 24 ore. È quanto dichiarato dal governatore della regione, Yurii Malashko, su Telegram. Dichiarazioni poi riprese dalla testata Ukrinform. "In totale, nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 82 bombardamenti contro 21 insediamenti nella regione", ha detto il governatore, menzionando decine di insediamenti colpiti dagli attacchi aerei di Mosca.

L'ondata di attacchi aerei, secondo quanto riferisce, hanno anche colpito e in alcuni casi distrutti edifici residenziali, istituti scolastici e altre strutture nevralgiche per le popolazioni civili. Circa 54 sono state le segnalazioni di abitazioni civili inviate dagli ucraini. In precedenza era stato riferito che gli attacchi missilistici avevano fatto tre morti almeno nove feriti tre persone erano state uccise e altre nove ferite in un attacco missilistico russo su Zaporizhzhia. Ci sono state 54 segnalazioni di cittadini sulla distruzione di edifici residenziali, istituti scolastici e altre infrastrutture sociali. I rapporti precedenti dicevano che tre persone erano state uccise e altre nove ferite in un attacco missilistico russo su Zaporizhzhia.