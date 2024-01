Il Pakistan (che ha l'atomica) lancia attacchi missilistici contro l’Iran

Il Pakistan lancia attacchi missilistici contro l’Iran: "Colpiti gruppi terroristici"

Due giorni dopo l'attacco iraniano sul suo territorio, il Pakistan ha colpito nella notte "attacchi contro i covi dei terroristi" in Iran, che hanno provocato sette morti: 4 bambini e 3 donne, secondo i media statali iraniani". Questa mattina, il Pakistan ha effettuato una serie di attacchi di precisione, altamente coordinati e mirati contro i covi dei terroristi nella provincia del Sistan-Baluchistan", nel sud-est dell'Iran, ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri pakistano. "Un certo numero di terroristi è stato ucciso", ha aggiunto.

L'agenzia ufficiale iraniana Irna ha riferito che "diverse esplosioni sono state udite in diverse zone intorno alla città di Saravan", citando un funzionario del Sistan-Baluchistan, dove l'esercito sta affrontando da decenni un'insurrezione a bassa intensità. Martedì sera era stata Teheran a compiere un attacco aereo contro “obiettivi terroristici” in Pakistan, un'operazione che causato la morte di due bambini e che Islamabad aveva definito “totalmente inaccettabile” e ingiustificato.

"L'azione di questa mattina è stata decisa alla luce di informazioni credibili su imminenti attività terroristiche su larga scala", ha detto giovedì il ministero degli Esteri pakistano. Secondo i media pakistani, l'attacco iraniano è avvenuto vicino a Panjgur, nel sud-ovest della provincia del Balucistan, dove Pakistan e Iran condividono un confine di mille chilometri.In risposta, il Pakistan ha richiamato il suo ambasciatore in Iran e ha deciso di impedire il ritorno dell'ambasciatore iraniano.

L'agenzia di stampa iraniana Mehr ha precisato che questa "risposta con missili e droni" aveva preso di mira il quartier generale in Pakistan del gruppo jihadista Jaish al-Adl (Esercito della Giustizia), in risposta ad una "aggressione contro la sicurezza" dell'Iran. Jaish al-Adl, fondato nel 2012, ha compiuto negli ultimi anni diversi attacchi sul suolo iraniano.Martedì l’Iran aveva anche lanciato attacchi missilistici contro quelli che ha definito quartier generali delle “spie” e obiettivi “terroristici” in Siria e nel Kurdistan iracheno autonomo.

Iran e Pakistan si accusano spesso a vicenda di consentire ai gruppi ribelli di operare dai rispettivi territori per lanciare attacchi, ma è raro che le forze armate dei due paesi siano coinvolte. Gli Stati Uniti hanno condannato gli attacchi iraniani e il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha denunciato il fatto che Teheran ha "violato i confini sovrani dei suoi vicini negli ultimi giorni".

L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi nel sud della Striscia di Gaza

Nel frattempo, l'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi nel sud della Striscia di Gaza proprio mentre si concludeva un accordo per far arrivare nel territorio palestinese le medicine destinate agli ostaggi e gli aiuti ai civili palestinesi. Secondo testimoni palestinesi, intensi bombardamenti israeliani hanno colpito un'area vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis dove, secondo Israele, si nascondono i leader di Hamas.Definendo la notte scorsa "la più difficile e intensa" a Khan Younes dall'inizio della guerra, Hamas ha annunciato la morte di almeno 81 palestinesi.Dopo che martedì il Qatar ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per far arrivare i medicinali per gli ostaggi in cambio di aiuti per i civili a Gaza, i convogli umanitari sono entrati a Gaza.

Almeno un terzo degli ostaggi soffre di malattie croniche e necessita di cure, secondo il collettivo che raccioglie le loro famiglie.A Nir Oz, un kibbutz vicino a Gaza, il collettivo organizza un compleanno simbolico per il più giovane degli ostaggi, Kfir Bibas, rapito quando aveva quasi nove mesi e il cui compleanno cade giovedì. Hamas ne aveva annunciato a novembre la morte, insieme al fratello e alla madre, uccisi, secondo il movimento, in un bombardamento israeliano.Israele però non lo ha mai confermato.

Mar Rosso, i ribelli Houthi hanno rivendicato un nuovo attacco dallo Yemen contro una nave Usa

In Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, dieci palestinesi sono stati uccisi negli attacchi di droni dell'esercito israeliano e nei combattimenti nelle regioni di Nablus e Tulkarem. Secondo l'esercito uno dei miliziani uccisi era leader di una “cellula terroristica” che stava “pianificando un imminente attacco su larga scala”. Mentre la minaccia che la guerra si estenda fino al Pakistan si fa sempre più concreta, i ribelli Houthi hanno rivendicato un nuovo attacco dallo Yemen contro una nave americana nel Mar Rosso.