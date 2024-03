Putin si prepara alla guerra vera: decreto firmato, arruolati 150mila soldati

Russia: Putin firma decreto arruolamento 150mila militari fra i 18-30 anni

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che prevede la leva per il servizio militare in Russia, con l'obiettivo di arruolare circa 150.000 militari tra i 18 e i 30 anni entro il 15 luglio 2024. Secondo le nuove regole, la coscrizione coinvolgerà i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, escluse le persone che hanno compiuto 27 anni entro la fine del 2023 e coloro che hanno già 28 o 29 anni o si trovano nella riserva. Il decreto prevede anche il congedo di soldati, marinai, sergenti e sottufficiali il cui periodo di servizio è scaduto.

Petraeus: "Mosca avvertita sulle conseguenze dell'atomica"

Il generale americano David Petraeus, ex comandante delle forze alleate in Iraq e Afghanistan nonché ex direttore della CIA, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera che l'amministrazione americana ha esaminato attentamente l'uso delle armi nucleari e ha sviluppato possibili opzioni di risposta. Petraeus ha anche sottolineato che sono stati fatti sforzi per avvertire la Russia sulle possibili conseguenze dell'uso di armi nucleari, e questi avvertimenti sono stati dati anche da altri leader mondiali come il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Narendra Modi.

Infine, Petraeus ha commentato le possibilità di un negoziato tra il presidente russo Putin e quello americano Biden riguardo alla situazione in Ucraina, sottolineando che i leader americani hanno sempre dichiarato di non agire sull'Ucraina senza coinvolgere direttamente il paese stesso. Ha quindi espresso scetticismo riguardo a negoziati segreti, sottolineando che sembra che Putin non sia propenso a trattare e che le dinamiche in Ucraina rendono improbabile la possibilità di negoziati.