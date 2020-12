Inghilterra, Boris Johnson: lockdown rigido a Londra a Natale. 'Stay at home'

Niente ospiti a casa per Natale a Londra. Il primo ministro Boris Johnson annuncia il passaggio della capitale e il sud est dell'Inghilterra al livello 4 di restrizioni, che prevede lo 'Stay at home' nel corso delle festività. In quest'area non sarà possibile incontrare nuclei familiari diversi dal proprio.

Per quanto riguarda il resto dell'Inghilterra, si ritiene che verrà annunciato un limite massimo di riunione fra due nuclei familiari, e non tre come previsto finora. La nuova stretta è dovuta alla ripresa dei contagi e una nuova variante del coronavirus che sta circolando nel sud est del paese.

Covid: Inghilterra, altri 339 morti. Totale ospedali GB 46.122

In Inghilterra, altri 339 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia in tutta la Gran Bretagna e' di 46.122 persone soltanto negli ospedali.

Covid: Gb, la nuova variante del virus circola piu' velocemente

La nuova variante del coronavirus Covid-19 individuata in Gran Bretagna si propaga piu' rapidamente del previsto, lo sostengono le autorita' sanitarie britanniche che devono ancora stabilire se sia piu' letale della prima versione. "Il New and Emerging Respiratory Virus Threat Advisory Group (NERVTAG) ritiene che questo nuovo ceppo possa diffondersi piu' rapidamente", sostiene in una nota il Chief Medical Officer dell'Inghilterra, Chris Whitty, che affianchera' Johnson in conferenza stampa. "Al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalita' piu' elevato o che influenzi i vaccini e le terapie, ma sono in corso lavori urgenti per confermarlo", ha continuato. Il Regno Unito ha informato l'Organizzazione Mondiale della Sanita' della piu' rapida diffusione di questa variante. Mutazioni precedenti della SARS-CoV-2 sono gia' state osservate e segnalate in tutto il mondo. In totale, circa 38 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 68% della popolazione, vivono gia' in una zona di "massima allerta", il livello piu' severo di restrizioni che comporta la chiusura di pub, ristoranti e musei, nonche' il divieto di mescolarsi tra le mura domestiche con eccezioni. Il Regno Unito, il Paese piu' colpito in Europa insieme all'Italia, con oltre 66.500 morti, ha lanciato l'8 dicembre una massiccia campagna di vaccinazione, rivolta soprattutto agli anziani e a chi si prende cura di loro. Dopo il vaccino Pfizer-BioNTech, la British Medicines Agency (MHRA) dovrebbe approvare un secondo vaccino il 28 o 29 dicembre, quello sviluppato dal laboratorio AstraZeneca con l'Universita' di Oxford, secondo il quotidiano The Telegraph.