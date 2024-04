Iran-Israele, sale la tensione. Khamenei: "Sarete puniti per averci attaccato"

Khamenei: "Israele sarà punito per l' attacco al consolato di Damasco"



Ancora tensioni in Medioriente. "Israele deve essere punito e sarà punito" per il raid aereo che ha distrutto il consolato iraniano in Siria. Lo ha dichiarato il leader supremo della Repubblica islamica dell'Iran, il Grande Ayatollah Ali Khamenei, in un sermone seguito alla preghiera dell'Eid al-Fitr nella Grande Moschea di Teheran, dove una grande folla si è radunata per celebrare la fine del Ramadan.

Khamenei ha aggiunto che la guerra di Israele contro Hamas a Gaza ha ''amareggiato'' i musulmani durante il Ramadan, accusando Israele di aver ucciso oltre 30mila innocenti a Gaza. ''Se l’Iran attacca dal proprio territorio, Israele risponderà e attaccherà in Iran''. Così in un tweet il ministro israeliano degli Esteri Israel Katz in ebraico e persiano, taggando il leader supremo iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei.