Iran minaccia la guerra santa contro Israele, 'cancro del Medio Oriente'

La Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha definito Israele un cancro nel Medio Oriente e ha giudicato "obbligatorio" combatterlo. "Vorrei evidenziare l'entità della tragedia dell'occupazione della Palestina e la formazione del cancro sionista in quel paese. Tra i crimini contro l'umanità negli ultimi tempi, non esiste un crimine che eguagli questo in termini di portata e gravità", ha scritto Khamenei.

"La lotta per liberare la Palestina è Jihad alla maniera di Dio. La vittoria in una tale lotta è garantita, perchè la persona, anche se uccisa, riceverà "una delle due cose eccellenti". Inoltre, i crimini contro la Palestina turbano la coscienza di qualsiasi essere umano e ispirano l'opposizione", ha continuato la Guida suprema. "L'alba della Rivoluzione islamica in Iran ha aperto un nuovo capitolo nella lotta per la Palestina. L'emersione del fronte della resistenza ha causato crescenti problemi al regime sionista. A Dio piacendo, il regime sionista incontrerà ancora più problemi in futuro", ha minacciato Khamenei.