Iran, regime nel mirino: una ragazza si spoglia e sale su auto della polizia. La protesta-VIDEO

Diventa virale sui social network in Iran un video che mostra una donna che si spoglia e si siede su un’auto della polizia. Non è ancora chiaro il luogo o la data in cui sono state girate le immagini, ma si tratterebbe di una protesta della ragazza contro il regime. Secondo quanto riportato sui social, infatti, la giovane, salendo sul veicolo, avrebbe gridato frasi come: “Fatevi i fatti vostri”. Altre auto, suonando il clacson, mostrano sostegno per le azioni della donna, che tanti iraniani sui social definiscono “coraggiose”.