Trump commissariato in politica estera. Senato Usa limita i poteri di guerra

Il Senato americano ha approvato una risoluzione volta a limitare l'azione militare del presidente, Donald Trump, contro l'Iran. Il testo, che deve essere inviato alla Camera dei Rappresentanti dove è probabile che venga confermato, obbliga il presidente a chiedere "un dibattito e un voto al Congresso", l'unico autorizzato a dichiarare guerra secondo la Costituzione, prima che "un attaco offensivo" contro la Repubblica islamica. Si tratta di un nuovo ostacolo per il capo della Casa Bianca che probabilmente lo porterà a adottare il suo veto per superarlo.

Sono otto i senatori repubblicani che avrebbero votato la risoluzione tesa a limitare i poteri di Donald Trump di condurre un'azione militare contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. La Camera ha già approvato una risoluzione simile. "Io credo che sia importante che il Congresso affermi costantemente il nostro sostegno alle truppe e non c'è modo migliore di farlo che votare per autorizzare l'uso della forza quando necessario", ha detto uno dei senatori repubblicani, Todd Young, pronti a votare la risoluzione, che comunque stanno cercando di evitare che la loro scelta venga interpretata come una mossa anti-Trump.

IRAN: TRUMP AL SENATO, 'NON MI LEGATE LE MANI, SAREBBE UN SUCCESSO PER TEHERAN'

Ieri Trump ha esortato i senatori repubblicani a non votare per la risoluzione, avvisando che la sua approvazione manderebbe un segnale di "debolezza" all'Iran. "Se le mie mani fossero legate, l'Iran segnerebbe un successo, questo manderebbe un segnale molto negativo", ha scritto su Twitter il presidente affermando che "stiamo facendo molto bene con l'Iran e non è il momento di mostrare debolezza". Già lo scorso marzo sette senatori, praticamente gli stessi di oggi, hanno votato la risoluzione con cui si chiedeva a Trump di fermare il sostegno militare alla coalizione guidata dall'Arabia Saudita nella guerra civile nello Yemen.