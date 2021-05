Israele, Erdogan attacca Biden: "Ha le mani sporche di sangue"

"Biden sta scrivendo la storia con le mani sporche di sangue". Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato di nuovo in causa il presidente americano, Joe Biden, per il sostegno a Israele, nell'ultima escalation di ostilità in Medio Oriente. "Egregio Biden", ha dichiarato Erdogan, "che peccato che ci costringa a ricordare che lei è parte attiva nel martirio di centinaia di civili a Gaza e che sta scrivendo la storia con le mani sporche di sangue. Israele ha dimostrato ancora una volta di non conoscere il diritto. Si tratta di assassini capaci di uccidere donne e bambini".

Giornata intensa per il leader turco, infatti il presidente Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Papa Francesco sul conflitto tra Gaza e Israele. Lo riferisce un comunicato della presidenza della Repubblica turca. Nella nota si ribadisce la condanna netta della Turchia, che sostiene la posizione dei palestinesi e il processo di formazione di due Stati. "Il presidente Erdogan ha sottolineato la necessità che non solo il mondo islamico, ma che anche il Vaticano intervenga per porre fine ad attacchi diretti a colpire la coscienza dell'intera umanita'. La Turchia sostiene il processo di pace, rimane al fianco dei palestinesi e continuera' a difendere lo status di Gerusalemme", si legge nel comunicato.