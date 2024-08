Israele, Hezbollah colpirà' prima dell'Iran. Netanyahu si scusa per il massacro del 7/10

M.O.: media, per Israele Hezbollah colpira' prima di Iran

Israele e' sempre piu' convinto che sara' Hezbollah, piuttosto che l'Iran, a lanciare per primo una ritorsione nei prossimi giorni, mentre Teheran starebbe riconsiderando l'attacco su larga scala minacciato dopo l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Lo ha riferito la Cnn, citando fonti dell'intelligence secondo le quali il movimento sciita libanese sembra sempre piu' intenzionato ad agire "indipendentemente" per vendicare l'uccisione del comandante militare Foaud Shukr.

Netanyahu, mi dispiace profondamente per massacro 7/10

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si e' detto "profondamente" dispiaciuto per il massacro del 7 ottobre di Hamas, costato la vita a 1.200 persone. In un'intervista alla rivista Time, gli e' stato chiesto se avesse intenzione di scusarsi per i fallimenti che hanno portato a quell'attacco. "Scusarsi?", ha chiesto lui in risposta, rispondendo: "Certo, certo. Mi dispiace, profondamente, che sia successo qualcosa del genere. E ti guardi sempre indietro e dici: Avremmo potuto fare cose che avrebbero potuto impedirlo?". Finora Netanyahu non si e' mai ufficialmente assunto la responsabilita' per quanto accaduto, a differenza dei vertici della sicurezza e dell'intelligence.