Israele Usa, adesso sono scintille. A Gaza assedio agli ospedali

Black out totale negli ospedali di Gaza

E' black-out totale nell'ospedale al Shifa di Gaza City. Lo riportano diversi media, tra cui Al-Arabiya. Nel corso della giornata l'ospedale era stato colpito da un missile. Le forze armate dello Stato ebraico hanno precisato in serata che la struttura era stata centrata per errore da un razzo palestinese, sparato contro l'esercito israeliano che opera nell'area. Secondo i media palestinesi, rilanciati da Times of Israel, sono in corso scontri tra forze armate israeliane e terroristi nella Striscia, incluse aree nei pressi dell'ospedale, dove si troverebbe un comando militare chiave di Hamas.

Frizioni Usa-Israele su X: "Demolita casa di una famiglia"

Le frizioni tra Stati Uniti e Israele in merito alla guerra a Gaza affiorano anche su X, con un botta e risposta tra l'ufficio del Dipartimento di Stato americano per gli affari palestinesi e l'ambasciata israeliana. "Il governo di Israele ha distrutto la casa di una famiglia palestinese in risposta alle azioni del loro figlio tredicenne. Non è giusto che un'intera famiglia perda la casa a causa della azioni di un indiviuo", hanno scritto gli americani. "Il contesto aiuta a capire", ha risposto l'ambasciata, sottolineando che "il tredicenne è un terrorista che ha assassinato un cittadino israeliano".

E' probabile che il tredicenne in questione sia Muhammad Zalbani, che aveva accoltellato a morte un poliziotto mentre questi stava ispezionando un bus a febbraio scorso a Gerusalemme est. L'abitazione del giovane si trovava nel capo profughi di Shuafat e la sua distruzione, come di numerose altre abitazioni civili, è nel mirino delle critiche delle organizzazioni dei diritti umani, secondo le quali lo Stato ebraico realizza in questo modo punizioni collettive della popolazione palestinese.

Vertice congiunto Lega Araba-Paesi Islamici

Riad ospiterà oggi un vertice congiunto della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). I vertici dei due organismi erano attesi nella capitale dell'Arabia Saudita nel fine settimana, ma era previsto dovessero tenersi separatamente. "Le circostanze eccezionali in corso a Gaza - spiega, invece, una nota del ministero degli Esteri della monarchia saudita - hanno spinto verso un vertice straordinario congiunto Arabo-Islamico".

Al vertice sono attesi il presidente iraniano Ebrahim Raisi e quello siriano Bashar Assad. Sarà il primo viaggio di Raisi in Arabia Saudita da quando un accordo di riavvicinamento mediato dalla Cina, annunciato a marzo, ha posto fine a una rottura di sette anni di relazioni bilaterali. L’Iran è un sostenitore non solo di Hamas ma anche di Hezbollah e dei ribelli Huthi dello Yemen, che sono in guerra contro una coalizione guidata dall’Arabia Saudita dal 2015.

La nota di Riad indica che gli attori più importanti del Medio oriente sono d’accordo nel sostenere pubblicamente i palestinesi. Poiché l’Oic si estende dall’Africa all’Asia, qualsiasi dichiarazione che emergerà dal vertice di domenica potrebbe anche sottolineare come il sostegno ai palestinesi stia crescendo ben oltre il Medio Oriente.