Israele, verso il rilascio di 11 ostaggi. Biden vuole prolungare la tregua

Guerra Israele-Hamas, verso il rilascio di altri 11 ostaggi

Quarto giorno di tregua nella guerra in Medioriente. Nella giornata di domenica Hamas ha rilasciato 17 ostaggi: 13 israeliani e 4 stranieri fra cui un russo dopo mediazione "diretta" di Mosca, e Israele risponde liberando dalle sue carceri 39 prigionieri palestinesi, tutti minorenni. Telefonata tra Netanyahu e Biden. "I due leader hanno discusso della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell'aumento dell'ulteriore necessaria assistenza umanitaria" nella Striscia. Il premier israeliano ha detto al presidente Usa che "c'è un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni ulteriore giorno di tregua". Mentre l'inquilino della Casa Bianca ha ricordato che la "soluzione dei due Stati ora è più importante che mai" e che il suo "obiettivo è estendere la tregua oltre lunedì". Fonti hanno rivelato che "Hamas è disposto a prolungare la tregua fino a 4 giorni".

Qatar, Hamas deve ritrovare decine di ostaggi

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato al Financial Times che Hamas per estendere il cessate il fuoco temporaneo deve localizzare decine di ostaggi, tra cui donne e bambini, detenuti da civili e fazioni nella Striscia di Gaza.

Israele dovrebbe liberare altri 11 ostaggi

Israele ha ricevuto la lista di 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi da Hamas, nell'ultimo giorno della tregua del conflitto. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti governative egiziane.

Medioriente, Hamas punta a estendere la tregua di quattro giorni

Hamas ha dichiarato di voler estendere la tregua di quattro giorni con Israele, che dovrebbe scadere oggi e che ha visto finora il rilascio di tre gruppi di ostaggi israeliani da Gaza e tre gruppi di prigionieri e detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. In una dichiarazione diffusa ieri sera, Hamas ha affermato di voler "estendere la tregua dopo la conclusione del periodo di quattro giorni, attraverso seri sforzi per aumentare il numero di coloro che vengono rilasciati dalla prigionia come stabilito nell'accordo di cessate il fuoco umanitario".

Biden-Netanyahu, continua il lavoro per il rilascio di nuovi ostaggi

Joe Biden e Benyamin Netanyahu hanno discusso "della situazione a Gaza, della pausa nei combattimenti e dell'aumento dell'ulteriore necessaria assistenza umanitaria" nella Striscia. Lo rende noto in una nota la Casa Bianca riferendo della telefonata del presidente al premier israeliano. "I due leader hanno convenuto che il lavoro non è ancora finito e che continueranno a lavorare per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi", prosegue la nota, dove Biden plaude al rilascio degli ostaggi di Hamas negli ultimi tre giorni, compresa la bimba americana.

Netanyahu: 10 ostaggi al giorno, possibile estendere tregua

"Ho detto al presidente Biden: c'è un piano di intesa, prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua. Tutto ciò è certo positivo". Lo ha riferito il premier Benyamin Netanyahu in una dichiarazione rilasciata al ministero della Difesa, prima dell'inizio di una riunione del gabinetto politico di sicurezza. "Ma ho anche detto - ha precisato - che alla fine di quel piano riprenderemo con tutta la forza per conseguire gli obiettivi della guerra".