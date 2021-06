Jeff Bezos sarà passeggero del primo volo spaziale di Blue Origin

Jeff Bezos, che condivide il trono con Bernard Arnault come uomo più ricco del mondo, ha annunciato che sarà il primo passeggero che volerà nello spazio a bordo del primo volo spaziale con equipaggio della sua azienda aerospaziale Blue Origin. Il lancio della navicella, chiamata New Shepard, è previsto per il 20 luglio: saranno passate due settimane dalle annunciate dimissioni da ceo di Amazon a cui farà seguito Andy Jassy.

L’annuncio del multi-miliardario è arrivato con un post su Instagram:

Nel suo video, Bezos ha detto che viaggiare nello spazio è stato il sogno di una vita per lui e sarà "significativo" avere il suo "migliore amico”, nonchè fratello, Mark Bezos al suo fianco. Il primo volo con equipaggio di Blue Origin utilizzerà la capsula a sei posti dell'azienda, e si prevede un volo di 11 minuti che raggiungerà il bordo dello spazio, 100 chilometri (più di 60 miglia) sopra la terra. Oltre ai fratelli Bezos ci sarà un ulteriore posto come passeggero e, ora come ora, il costo del biglietto si aggira sui 2.8 milioni di dollari.