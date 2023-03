Jet russo sull'Estonia, Europa in allerta: si alzano i caccia inglesi-tedeschi

Ucraina, Jet russo sull'Europa

Aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia, scrive la Bbc in un tweet, che non cita fonti. L'aereo russo, un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, volava fra l'enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo, ed è transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn. I due aerei che l'hanno intercettato, due Typhoon decollati per l'occasione, uno tedesco, l'altro britannico, hanno scortato l'Il-78 fuori dallo spazio estone.

Mosca: gli Usa interrompano le attività militari ai nostri confini

La Russia chiede agli Usa di mettere fine a quelle che chiama le "inaccettabili attività militari vicino ai confini russi" dopo l'incidente che ieri ha coinvolto un jet di Mosca e un drone americano. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Media russi, reclutamento di 400mila militari da aprile

A partire dal primo aprile, la Russia inizierà un nuovo reclutamento di militari a contratto, il ministero della Difesa ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone che dovranno firmare: i media regionali russi hanno scritto che un totale di 400.000 militari a contratto dovranno aggiungersi all'esercito, secondo i piani del ministero della Difesa della Federazione. Lo riporta il sito di Radio Svoboda. Secondo il quotidiano Vyrstka gli uffici di registrazione e arruolamento stanno cercando di compensare le perdite dell'esercito russo.

Manovre militari di Cina, Russia e Iran nel Golfo di Oman

Le forze armate di Cina, Iran, Russia e di altri Paesi terranno, da oggi, 15 marzo, fino al 19 marzo un ciclo di esercitazioni congiunte navali, denominate 'Security Bond - 2023', nel Golfo di Oman. Si tratta, ha riferito una nota del ministero della Difesa di Pechino, di operazioni sviluppate sui cicli già tenuti da Cina, Iran e Russia nel 2019 e nel 2022.