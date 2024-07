Kamala Harris: prime parole da candidata in pectore: "L'eredità di Joe Biden non ha pari"

Usa 2024: Harris, eredita' di Joe Biden non ha pari

"I risultati ottenuti dal presidente Biden negli ultimi tre anni non hanno eguali nella storia moderna. In un mandato ha gia' superato i risultati della maggior parte dei presidenti che hanno servito per due mandati". Lo ha detto Kamala Harris nel suo primo discorso, alla Casa Bianca, da candidata presidente dopo l'endorsement di Biden.

Harris ipoteca nomination, potenziali rivali l'appoggiano

Kamala Harris sembra aver già ipotecato la nomination per la Casa Bianca, evitando con ogni probabilità anche le mini primarie. Tutti i suoi principali potenziali sfidanti infatti le hanno già dato l'endorsement, compresi i governatori di California, Michigan, Pennsylvania, Illinois, Minnesota, Wisconsin e Kentucky. Harris ha anche il sostegno di Biden e dei Clinton. Manca quello pubblico degli Obama e dei leader dem del Congresso.