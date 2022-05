Russia, la figlia di Putin zarina. Ballerina di rock ‘n’ roll nata nella Ddr

Nel 2013 Katerina si è sposata in segreto con Kirill Shamalov, figlio di Nikolai Shamalov, stretto collaboratore del presidente russo



Katerina Tikhonova, 35 anni, figlia di Vladimir Putin, nuova zarina della Russia? L'indiscrezione arriva dal canale Telegram di controinformazione “General SVR”. Secondo quanto riportato, la donna potrebbe essere nominata la nuova leader di Russia Unita, il partito al potere, e succedere così al potente padre. Secondo il canale, Putin soffre da tempo di gravi malattie, tra cui il cancro, il morbo di Parkinson e un disturbo schizofrenico.

Tikhonova, che si è sottoposta a costosi trattamenti di bellezza a Monaco, è la seconda figlia di Putin, nata dalla relazione con l’ex moglie Lyudmila. "La cerchia ristretta di Putin ha ricominciato a parlare della necessità di una figura di consenso per le élite nella leadership di Russia Unita, che si unisca e garantisca l'attuale status quo e la continuità del potere".

"La candidatura della figlia del presidente russo Vladimir Putin Katerina Tikhonova alla carica di capo del partito Russia Unita è di nuovo in discussione attivamente. E devo dire che recentemente, senza eccezioni, tutte le persone interessate nell'entourage di Putin sostengono questa idea", scrive il Daily Mail (tradotto in Italia da Dagospia).

Quando l'idea è stata sollevata alla fine dell'anno scorso "non c'era un'approvazione inequivocabile. Ora la situazione è cambiata e la guerra, che dura da tre mesi, ha creato i prerequisiti e la richiesta delle élite per una chiara comprensione del loro futuro senza Putin".

Katerina Tikhonova è la più giovane delle figlie di Vladimir Putin. È nata a Dresda nel 1986, mentre il padre a quell’epoca lavorava ancora per il KGB nella Germania comunista. Katerina, che ha cambiato cognome usando ora quello della nonna materna, ha studiato all’Università di San Pietroburgo e all’Università di Mosca e ha conseguito un master in matematica e in fisica.

Katerina, oltre a essere una studiosa, è anche una ballerina acrobatica di rock ‘n’ roll, quella musica popolare nata negli Stati Uniti alla fine degli anni Quaranta del Novecento. Nel 2013 la figlia di Putin arrivò insieme al suo compagno di ballo quinta ai Campionati mondiali di danza rock ‘n’ roll, tenutisi in Svizzera. Nel 2013 Katerina si è sposata in segreto con Kirill Shamalov, figlio di Nikolai Shamalov, stretto collaboratore del presidente russo nonché co-proprietario della Rossiya Bank. La coppia divorziò cinque anni dopo, nel 2018.

La figlia minore di Putin ha lavorato per diversi anni nell’Università statale di Mosca, dove ricoprì diversi ruoli. Nel 2020 fu poi nominata a capo del centro Innopraktika, un istituto fondato nella stessa università e dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale. L’istituto gestito dalla figlia di Putin ricevette un finanziamento pubblico del valore stimato di circa 1,7 miliardi di dollari, secondo diversi media internazionali.

