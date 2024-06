Kenya, assalto al Parlamento: 5 morti. Intossicata la sorella di Obama

Kenya, assalto al Parlamento dopo la riforma finanziaria. Intossicata la sorella di Obama

Nuove scene di caos in Kenya dove i manifestanti hanno cercato di assaltare il Parlamento mentre i legislatori all'interno approvavano un provvedimento per aumentare le tasse. La polizia ha reagito e ci sarebbero almeno 5 dimostranti uccisi, secondo quanto riporta Reuters, altre decine sono rimasti feriti. La polizia e' riuscita a disperdere la folla aprendo il fuoco dopo non essere riuscita con gli idranti e i lacrimogeni.

Nel corso degli scontri la polizia hanno effettuato un numero imprecisato di arresti e hanno anche sparato munizioni. Il giornalista keniota Collins Olunga dell'agenzia di stampa francese AFP e' stato colpito e ricoverato in ospedale, dove ha confermato di essere "stabile" dopo aver pubblicato foto di se' con i pantaloni sporchi di sangue.

Tra i manifestanti c'era l'attivista, sociologa e giornalista Rita Auma Obama, sorellastra dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che e' stata gasata dalle forze di sicurezza. "Non riesco piu' a vedere, mi hanno sparato i lacrimogeni", ha denunciato Obama in un'intervista in diretta con l'emittente statunitense CNN.