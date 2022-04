Kiev ironizza sui soldati russi a Chernobyl: "Premio Darwin per le radiazioni"

Russi lasciano Chernobyl, Kiev ironizza: "Esposti volontariamente a radiazioni, da premiare"

La vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk ha ironizzato sui soldati russi che hanno scavato trincee nella zona di esclusione intorno al sito nucleare di Chernobyl, sostenendo che dovrebbero essere 'premiati'. "Hanno ricevuto volontariamente tali dosi di radiazioni che le conseguenze verranno spiegate loro da dottori in tute protettive speciali".

"Meritano assolutamente di essere nominati per il Premio Darwin quest'anno", ha aggiunto sarcastica, puntando il dito verso un "nemico che ispira paura attraverso la segatura nella sua testa". Le autorita' ucraine hanno confermato che i soldati russi hanno lasciato il sito nucleare conquistato nei primi giorni dell'invasione; secondo l'agenzia atomica di Kiev, i militari avrebbero scavato trincee nella zona di esclusione e sarebbero stati "colti dal panico non appena sono comparsi i primi sintomi di malessere". Una notizia che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sta verificando.

LEGGI ANCHE: